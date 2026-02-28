Почему пенсионеры не могут купить билеты УЗ "3000 километров по Украине"

Пенсионеры не могут приобрести билеты УЗ "3000 километров по Украине". Фото: УЗ, Суспільне. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы дать возможность украинцам больше путешествовать по стране, в декабре прошлого года Укрзализныця запустила социальную инициативу "3000 километров по Украине". Однако выяснилось, что бесплатные билеты могут купить далеко не все граждане.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ в соцсети Threads.

Кто не может приобрести билеты УЗ "3000 километров по Украине"

Одна из пользовательниц сети пожаловалась на дискриминацию со стороны государства и Укрзализныци. Она рассказала, что ее родственники хотели приобрести билеты по программе "3000 километров по Украине" из Харькова в Ивано-Франковск. Однако выяснилось, что такая социальная инициатива недоступна для тех, кто не может активировать "Дія.Підпис" в приложении Укрзализныци.

Представители "Дії" ответили, что предоставление данной услуги регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины №785. Согласно документу, активировать "Дія.Підпис" могут только пользователи, которые имеют в приложении один из этих документов:

паспорт гражданина Украины в виде ID-карты;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

вид на постоянное или временное проживание.

Таким образом, если данных о паспорте человека нет в Едином государственном демографическом реестре, ему не удастся сгенерировать Дія.Підпис и приобрести билеты по программе "3000 километров по Украине".

