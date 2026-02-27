Кто может ехать в поездах Укрзализныци, даже если нет мест

Кто может всегда уехать поездом УЗ. Фото: Суспільне, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Тысячи украинцев каждый день пользуются услугами Укрзализныци. При этом не все знают, что некоторые пассажиры имеют возможность поехать поездом УЗ даже в том случае, если свободных мест нет.

О том, кто имеет такое право, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на раздел 3 Правил перевозки Укрзализныци.

Для кого из украинцев всегда есть свободные места

В пункте 3.5 Правил перевозки отдельно отмечается, что некоторые категории пассажиров обеспечиваются выездом в сутки отправления поезда независимо от наличия свободных мест.

При этом, в случае отсутствия свободных мест посадка в поезд таких лиц осуществляется в штабной вагон поезда.

Речь идет о таких категориях пассажиров:

прокуроры;

следователи;

судьи;

работники СБУ;

полицейские;

сотрудники УГО;

работники органов гражданской защиты;

спасатели;

работники рефрижераторных поездов и локомотивных бригад.

Что еще интересно знать путешествующим поездами УЗ

В УЗ разъяснили, появятся ли в приложении специальные отметки о попутчиках. Пользователи соцсетей поинтересовались у перевозчика, не планируют ли в компании в ближайшее время сделать отметки в билетах, кто именно едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или люди с животными.

В Укрзализныце ответили, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей.

Перевозчик добавил, что такая функция будет работать некорректно, ведь пассажиры покупают билеты не только на сайте и в приложении УЗ, но и в кассах и партнерских сервисах.

Также УЗ впервые официально ответила на многочисленные вопросы пассажиров относительно того, можно ли во время путешествия брать кипяток у проводников бесплатно.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads, и таким образом, была поставлена точка в ситуации, которая интересовала многих пассажиров.

Еще мы писали о том, что правительство будет компенсировать себестоимость поездок в УЗ. С февраля 2026 года движение поездов в Украине финансируют по новым правилам — Кабинет Министров принял решение о запуске экспериментального механизма.

Его смысл в том, что государство будет компенсировать Укрзализныце разницу между стоимостью и себестоимостью внутренних пассажирских перевозок на дальние сообщения.