Путешествие с УЗ — почему нереально купить билеты на поезда в Карпаты

Пассажиры жалуются на Укрзализныцю из-за того, что на некоторые направления невозможно приобрести билеты на поезд. На рейсы до Берегово посадочные талоны разлетаються буквально за секунды, в касах их купить нереально.

Дефицит билетов на отдельные поезда УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая пыталась на железнодорожном вокзале приобрести билеты в вагон купе на поезд в Карпаты в первый час открытия продаж.

"Объясните, пожалуйста, как это работает? Я приехала на вокзал в 7:30 утра. Стала первой в очередь. В 8:00 открылась продажа билетов за 20 дней — на 21 марта в Берегово (Карпаты). 8:01 — билетов уже нет. Шесть купейных вагонов. Ни одного места. Это как? За 60 секунд раскупили весь поезд?", — пожаловалась пассажирка.

Женщина добавила, что два билета ей выдала из человечности кассир, однако она будет вынуждена ехать в четырехлетней дочкой на руках, ведь свободные места им выпали в разных купе.

В компании объяснили, направление в Закарпатье, в частности в Берегово и другие курортные города Карпатского региона, сейчас является одним из самых загруженных в системе продаж.

Кроме того, часть мест в поездах на этом направлении бронируется под государственные нужды, в частности по ходатайствам областных военных администраций для организованных поездок на оздоровление детей, семей военнослужащих и самих военных.

"В то же время спрос на это направление очень высокий, а пропускная способность железнодорожной инфраструктуры в Карпатском регионе как собственно и парк пассажирских вагонов ограничены, поэтому возможности увеличивать количество поездов там технически не безграничны", — добавил перевозчик.

В компании сообщили, что из-за спроса было усилено направление и кроме поезда №13/14 Киев — Солотвино, в Карпаты также сейчас курсируют №107/108 Киев — Солотвино, а также №39/40 Запорожье — Солотвино.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Ранее мы рассказывали, не планируют ли в Укрзализныце в ближайшее время сделать отметки кто едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или люди с животными. Такая возможность в разы бы упрощало выбор места в купе и точно уменьшало тревожность во время ожидания своих попутчиков.

Также писали, почему многие пенсионеры не могут воспользоваться социальной инициативой "3000 километров по Украине" от Укрзализныци. Для получения такой возможности нужно активировать "Дія.Підпис" в приложении Укрзализныци. Ее могут пройти только те пассажиры, данные о которых есть в Едином государственном демографическом реестре.