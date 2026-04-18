Билеты Укрзализныци: что нужно знать пассажирам в апреле 2026 года

Дата публикации 18 апреля 2026 17:55
Покупка и сдача билетов УЗ: что изменилось в апреле 2026 года
Пассажиры спешат на свой поезд на столичном вокзале. Фото: Новини.LIVE

В Украину пришло тепло и настоящая весна, поэтому время отправляться в новое путешествие открывать новые уголки своей страны. Самым доступным и безопасным видом транспорта остается железнодорожный. Тысячи украинцев выбирают поездки Укрзализныцей, однако в пик отпусков не всегда можно приобрести посадочные талоны.

Новини.LIVE расскажут, что пассажирам Укрзализныци стоит знать о билетах в апреле 2026 года.

Билеты УЗ не могут приобрести онлайн иностранцы

Пассажиры пожаловались, что украинцы имеют возможность покупать билеты онлайн за рубежом, а иностранцы в Украине нет.

Однако в Укрзализныце заверили, что иностранцы могут покупать билеты онлайн, просто для них предусмотрена отдельная проверка и процедура.

В частности, им необходимо написать на service@uz.gov.ua, прислать документы для подтверждения личности, а также пройти верификацию.

За сколько до отправления в продаже появляются билеты на поезда УЗ

Пассажиры обратились к перевозчику с вопросом о том, почему не на все поезда билеты можно приобрести за 20 дней до отправки рейса.

В Укрзализныце объяснили, что на прямые поезда билеты появляются в продаже сразу — за 20 дней до отправления. Однако на транзитные рейсы билеты поступают ближе к датам отправления. Чаще всего их добавляют за 10-1 суток до отправления поезда.

Как настроить автовыкуп в приложении УЗ

Чтобы предотвратить злоупотребления, Укрзализныця ввела авторизацию через "Дія.Підпис" для тех, кто хочет воспользоваться услугой автовыкупа. Пассажиру надо будет внести персональную информацию, выбрать нужное направление и сразу оплатить билет. За один раз можно приобрести до 4 билетов.

Не стоит переживать, что вы потеряете средства. Если вы отмените автовыкуп или не найдутся нужные билеты — средства вернуться вам на карту.

В каких случаях билеты УЗ придется возвращать через кассу

Пассажиры не могут вернуть билеты онлайн, если до отправления поезда осталось меньше часа. В частности, посадочные талоны можно сдать в железнодорожной кассе и получить 40% от его стоимости.

В УЗ объяснили, что соответствующие ограничения — это один из инструментов борьбы с перекупами. В частности, ранее нередко происходили ситуации, когда билеты массово выкупались, а потом возвращались или перепродавались в последние минуты.

Такие действия создавали искусственный дефицит для других путешественников.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, Укрзализныця ввела дополнительный сбор в размере 7 гривен. Комиссия взимается при покупке билетов на электрички в железнодорожных кассах. Однако можно экономить, покупая билеты онлайн.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
