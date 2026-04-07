В УЗ объяснили, когда надо возвращать билеты только через кассу

Дата публикации 7 апреля 2026 16:28
Возврат билетов УЗ через кассу: правила в апреле 2026 года
Поезд Укрзализныци ждет пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют поездами — это выгодно и удобно. Однако в нынешних условиях трудно строить планы. Укрзализныця ввела правила возврата билетов, благодаря которым можно получить обратно часть стоимости посадочного талона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Возврат билетов УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на то, что ей не удалось вернуть билет онлайн за час до отправления поезда. Пользовательница Сети сдала свой билет в кассу за 10 минут до отправления поезда и ей вернули 40% от его стоимости.

Она поинтересовалась у перевозчика, почему за такой короткий промежуток времени билет нельзя вернуть онлайн, ведь он может понадобиться другому пассажиру.

В УЗ объяснили, что соответствующие ограничения — это один из инструментов борьбы с перекупами. Перевозчик рассказал, что неоднократно происходили ситуации, когда билеты массово выкупались, а потом возвращались или перепродавались в последние минуты.

Соответствующие действия создавали искусственный дефицит для других путешественников. Возвращение же в кассу за час до отправки это дополнительная проверка и контроль, которые позволяют предотвращать подобные злоупотребления.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, Укрзализныця ввела дополнительный сбор в размере 7 гривен. Комиссия взимается при покупке билетов на электрички в железнодорожных кассах. Однако можно экономить, покупая билеты онлайн.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Укрзализныця поезда билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
