Возврат билетов УЗ через кассу: правила в апреле 2026 года

Поезд Укрзализныци ждет пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют поездами — это выгодно и удобно. Однако в нынешних условиях трудно строить планы. Укрзализныця ввела правила возврата билетов, благодаря которым можно получить обратно часть стоимости посадочного талона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Возврат билетов УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на то, что ей не удалось вернуть билет онлайн за час до отправления поезда. Пользовательница Сети сдала свой билет в кассу за 10 минут до отправления поезда и ей вернули 40% от его стоимости.

Она поинтересовалась у перевозчика, почему за такой короткий промежуток времени билет нельзя вернуть онлайн, ведь он может понадобиться другому пассажиру.

В УЗ объяснили, что соответствующие ограничения — это один из инструментов борьбы с перекупами. Перевозчик рассказал, что неоднократно происходили ситуации, когда билеты массово выкупались, а потом возвращались или перепродавались в последние минуты.

Соответствующие действия создавали искусственный дефицит для других путешественников. Возвращение же в кассу за час до отправки это дополнительная проверка и контроль, которые позволяют предотвращать подобные злоупотребления.

