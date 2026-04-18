Купівля та здача квитків УЗ: що змінилось у квітні 2026 року

Пасажири поспішають на свій потяг на столичному вокзалі. Фото: Новини.LIVE

В Україну прийшло тепло і справжня весна, тож час вирушати у нову мандрівку відкривати нові куточки своєї країни. Найдоступнішим та найбезпечнішим видом транспорту залишається залізничний. Тисячі українців обирають поїздки Укрзалізницею, проте у пік відпусток не завжди можна придбати посадкові талони.

Новини.LIVE розкажуть, що пасажирам Укрзалізниці варто знати про квитки у квітні 2026 року.

Квитки УЗ не можуть придбати онлайн іноземці

Пасажири поскаржились, що українці мають можливість купувати квитки онлайн за кордоном, а іноземці в Україні ні.

Проте в Укрзалізниці запевнили, що іноземці можуть купувати квитки онлайн, просто для них передбачена окрема перевірка та процедура.

Зокрема, їм необхідно написати на service@uz.gov.ua, надіслати документи для підтвердження особи, а також пройти верифікацію.

За скільки до відправлення у продажу з’являються квитки на потяги УЗ

Пасажири звернулись до перевізника із питанням про те, чому не на всі потяги квитки можна придбати за 20 днів до відправки рейсу.

В Укрзалізниці пояснили, що на прямі поїзди квитки з'являються в продажу одразу — за 20 днів до відправлення. Проте на транзитні рейси квитки надходять ближче до дат відправлення. Найчастіше їх додають за 10-1 діб до відправлення поїзда.

Як налаштувати автовикуп в додатку УЗ

Щоб запобігти зловживанням, Укрзалізниця запровадила авторизацію через "Дія.Підпис" для тих, хто прагне скористатись послугою автовикупу. Пасажиру треба буде внести персональну інформацію, обрати потрібний напрямок та одразу оплатити квиток. За один раз можна придбати до 4 квитків.

Не варто переживати, що ви втратите кошти. Якщо ви скасуєте автовикуп чи не знайдуться потрібні квитки — кошти повернуться вам на картку.

В яких випадках квитки УЗ доведеться повертати через касу

Пасажири не можуть повернути квитки онлайн, якщо до відправлення потяга залишилось менше години. Зокрема, посадкові талони можна здати у залізничній касі і отримати 40% від його вартості.

В УЗ пояснили, що відповідні обмеження — це один із інструментів боротьби з перекупами. Зокрема, раніше нерідко ставалися ситуації, коли квитки масово викуповувалися, а потім поверталися або перепродавалися в останні хвилини.

Такі дії створювали штучний дефіцит для інших мандрівників.

