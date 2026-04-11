Покупка билетов УЗ в апреле 2026 года: как пользоваться автовыкупом

Поезд ожидает пассажиров. Фото: Укрзализныця/Facebook

В разгар весны непросто найти билеты во Львов, Одессу, Киев и горные курорты Украины. Однако пассажиры могут автоматически отслеживать билеты на нужные направления. "Урвать" посадочные талоны помогает функция автовыкупа от Укрзализныци.

Как пользоваться автовыкупом билетов от УЗ

Чтобы приобрести нужные билеты — пассажирам сначала нужно авторизоваться через "Дія.Підпис".

Для авторизованных пользователей приложения Укрзализныци доступен мониторинг двух типов:

мониторинг билетов на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг билетов на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Для мониторинга мест в конкретном поезде можно включить функцию автоматической покупки билетов. Пассажиру нужно внести свои данные, выбрать нужное направление и сразу оплатить билет.

Читайте также:

Не стоит переживать за потерянные средства — если не найдется билетов или вы отмените выкуп по собственному желанию — деньги вернутся на карту. За один раз автовыкупом можно приобрести до 4 мест.

Пассажир может выбрать дополнительные преимущества:

нижние полки;

места рядом;

места подальше от туалета.

Автовыкуп бронирует билеты, которые сдают другие пассажиры, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для лиц льготных категорий (лиц с инвалидностью и их сопровождающих, военнослужащих и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на первоочередное и внеочередное оформление проездных документов.

Автовыкуп сейчас недоступен для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев — Вена. Однако путешественники могут получать уведомления об открытии продажи билетов на эти направления.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях Укрзализныця останавливает поезда. Там объяснили, что эвакуация всех без исключения пассажиров происходит не из-за самого факта объявления воздушной тревоги в регионе. Поезда останавливают только в случаях реальной угрозы атаки дронов или ракет.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця в разгар весны добавила поезда. Перевозчик также продолжил популярный рейс из Киева в Яремче и организовал удобный трансфер в Татаров и Ворохту. Поезда курсируют в определенные даты.