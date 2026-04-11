Путешествие УЗ: когда открывается продажа билетов на транзитные рейсы

Поезд Укрзализныци ждет пассажиров.

Путешествовать по железной дороге это не только комфортно, но и выгодно. Однако не всегда заранее можно спланировать свое путешествие и маршрут. В Укрзализныце объяснили, в каких случаях билеты поступают в продажу не за 20, а за 10 дней до даты отправления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Когда в продаже появляются билеты на поезда УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которой не удалось приобрести билеты из Тернополя в Киев. Девушка не могла понять, как билеты могли раскупить еще за 40 минут до начала их официальной продажи.

"Какова вероятность того, что билеты которых нет онлайн еще могут быть в физической кассе? Когда станет известно, будут ли дополнительные вагоны?", — поинтересовалась путешественница.

В Укрзализныце сообщили, что на прямые поезда, такие как 748/747 Киев — Тернополь билеты появляются сразу. Однако на другие, транзитные рейсы билеты поступают ближе к датам отправления. Чаще всего их добавляют за 10-1 суток до отправления поезда.

Одна из пользовательниц посоветовала покупать билеты из Львова в Киев. Она добавила, что разница в сумме не большая, зато она спокойна что у нее есть билет и не ждет когда появится транзитный поезд.

