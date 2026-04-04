Билеты на электрички подорожали: в УЗ рассказали, как избежать комиссии

Дата публикации 4 апреля 2026 10:12
УЗ ввела дополнительную комиссию: размер и на какие поезда распространяется
Пассажиры спешат на электричку на столичном вокзале. Фото: Новини.LIVE

Пассажиры Укрзализныци вынуждены платить больше. Перевозчик ввел дополнительный сбор в размере 7 гривен. Комиссия взимается при покупке билетов на электрички.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Комиссия при покупке билетов УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая попросила подробнее рассказать о комиссии в размере 7 гривен на Приднепровской железной дороге при оформлении билетов на электричку. Пользовательницу возмутил тот факт, что о подорожании не было сообщено ни на одних официальных каналах компании.

В Укрзализныце сообщили, что было обновлено кассовые терминалы, требующие обслуживания. Кроме того, в компании планируют пересмотреть зарплаты проводников пригородного сообщения.

Перевозчик добавил, что комиссионный сбор также взимается и при оформлении билетов на поезда дальнего следования в кассах. При этом при покупке билетов онлайн дополнительный сбор не взимается.

Читайте также:

Однако сэкономить могут далеко не все пассажиры. В частности, приобрести посадочные талоны онлайн на пригородные поезда сейчас возможно только в Киевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской и частично Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что уже летом 2026 года пассажиры смогут добраться до Болгарии прямым поездом. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, что сейчас активно ведутся работы по запуску пассажирского железнодорожного сообщения Украина — Болгария через Румынию. Кроме того, на границе с Болгарией могут внедрить электронные очереди.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
