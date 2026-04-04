УЗ ввела дополнительную комиссию: размер и на какие поезда распространяется

Пассажиры спешат на электричку на столичном вокзале. Фото: Новини.LIVE

Пассажиры Укрзализныци вынуждены платить больше. Перевозчик ввел дополнительный сбор в размере 7 гривен. Комиссия взимается при покупке билетов на электрички.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Комиссия при покупке билетов УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая попросила подробнее рассказать о комиссии в размере 7 гривен на Приднепровской железной дороге при оформлении билетов на электричку. Пользовательницу возмутил тот факт, что о подорожании не было сообщено ни на одних официальных каналах компании.

В Укрзализныце сообщили, что было обновлено кассовые терминалы, требующие обслуживания. Кроме того, в компании планируют пересмотреть зарплаты проводников пригородного сообщения.

Перевозчик добавил, что комиссионный сбор также взимается и при оформлении билетов на поезда дальнего следования в кассах. При этом при покупке билетов онлайн дополнительный сбор не взимается.

Однако сэкономить могут далеко не все пассажиры. В частности, приобрести посадочные талоны онлайн на пригородные поезда сейчас возможно только в Киевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской и частично Херсонской и Запорожской областях.

