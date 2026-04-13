Иностранцы не могут купить билеты онлайн: как отреагировали в УЗ

Поезда на столичном вокзале ожидают пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Пассажиры возмущаются из-за невозможности купить билеты Укрзализныци онлайн для иностранцев без "Дії". Люди говорят, что подобных ограничений в других странах просто нет, а ответ УЗ их не устроит. В компании предлагают с каждым таким случаем обращаться к ним через электронную почту, что только усиливает критику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

На что жалуются пассажиры

В комментариях описывают различные ситуации без ответа. Если человек летит из США, купить билет онлайн он не может. Другие пишут, что в их странах вообще не продаются билеты Укрзализныци.

Параллельно появляются вопросы об иностранцах, которые уже находятся в Украине, или волонтерах международных организаций. Часть пользователей обращает внимание на разницу — украинцы могут покупать билеты онлайн за рубежом, а иностранцы в Украине нет.

Ответ Укрзализныци

Сначала в компании посоветовали покупать билеты в кассах других стран. Но в ответ пользователи сразу возразили:

"Извините, а как гражданину Британии купить? В какой кассе? Потому что у них только по Англии и не во всех городах работают кассы с людьми".

"Нет у нас в стране никаких билетных касс, как я мужчине-иностранцу куплю билет?"

"Вот в моей стране не продаются билеты на поезд Укрзализныци. Я должна ехать за ними в Польшу?"

"Вы хоть одну адекватную страну знаете с такими правилами?"

После этого Укрзализныця уточнила, что иностранцы могут написать на service@uz.gov.ua, прислать документы для подтверждения личности и пройти верификацию, после чего им помогут с покупкой билета.

Даже после уточнения вопрос остался без четкого решения. В комментариях далее пишут о сложности такой процедуры и отсутствии нормального онлайн-варианта без дополнительных обращений.

