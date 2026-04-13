Видео

Почему иностранцы не могут купить билет онлайн: объяснение УЗ

Почему иностранцы не могут купить билет онлайн: объяснение УЗ

Дата публикации 13 апреля 2026 21:05
Иностранцы не могут купить билеты онлайн: как отреагировали в УЗ
Поезда на столичном вокзале ожидают пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Пассажиры возмущаются из-за невозможности купить билеты Укрзализныци онлайн для иностранцев без "Дії". Люди говорят, что подобных ограничений в других странах просто нет, а ответ УЗ их не устроит. В компании предлагают с каждым таким случаем обращаться к ним через электронную почту, что только усиливает критику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

На что жалуются пассажиры

В комментариях описывают различные ситуации без ответа. Если человек летит из США, купить билет онлайн он не может. Другие пишут, что в их странах вообще не продаются билеты Укрзализныци.

Чому іноземці не можуть купити квиток онлайн: пояснення УЗ - фото 1
Пассажиры возмущаются из-за невозможности купить билеты УЗ онлайн иностранцам. Фото: скриншот Threads

Параллельно появляются вопросы об иностранцах, которые уже находятся в Украине, или волонтерах международных организаций. Часть пользователей обращает внимание на разницу — украинцы могут покупать билеты онлайн за рубежом, а иностранцы в Украине нет.

Ответ Укрзализныци

Сначала в компании посоветовали покупать билеты в кассах других стран. Но в ответ пользователи сразу возразили:
"Извините, а как гражданину Британии купить? В какой кассе? Потому что у них только по Англии и не во всех городах работают кассы с людьми".
"Нет у нас в стране никаких билетных касс, как я мужчине-иностранцу куплю билет?"
"Вот в моей стране не продаются билеты на поезд Укрзализныци. Я должна ехать за ними в Польшу?"
"Вы хоть одну адекватную страну знаете с такими правилами?"

После этого Укрзализныця уточнила, что иностранцы могут написать на service@uz.gov.ua, прислать документы для подтверждения личности и пройти верификацию, после чего им помогут с покупкой билета.

Чому іноземці не можуть купити квиток онлайн: пояснення УЗ - фото 2
Пассажиры возмущаются из-за невозможности купить билеты УЗ онлайн иностранцам. Фото: скриншот Threads

Даже после уточнения вопрос остался без четкого решения. В комментариях далее пишут о сложности такой процедуры и отсутствии нормального онлайн-варианта без дополнительных обращений.

Чому іноземці не можуть купити квиток онлайн: пояснення УЗ - фото 3
Пассажиры возмущаются из-за невозможности купить билеты УЗ онлайн иностранцам. Фото: скриншот Threads

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что на направлении в Ужгород возник резкий дефицит железнодорожных билетов: пассажиры жалуются, что приобрести их почти невозможно. Спрос вырос в период цветения сакур, когда многие украинцы планируют поездки в Закарпатье.

Также Новини.LIVE сообшали, что Укрзализныця убирает продажу алкоголя в поездах Интерсити+. Перевозчик даже планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам.

Еще Новини.LIVE писали, как диспетчеры Укрзализныци узнают о ситуации с безопасностью в небе. Железнодорожники теперь видят на экранах траектории дронов и ракет, поэтому поезд останавливается только тогда, когда беспилотник или ракета действительно летит в направлении ж/д путей.

поезда железная дорога билеты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
