УЗ оновила графік поїздів — як курсуватимуть 22 лютого

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 22 лютого у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено зміни.

Замість потягів на частині маршрутів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ.

Ситуація на Сумщині

Попри обстріли, поїзди в Сумській областях продовжують курсувати, але обмежено.

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Запоріжжя — рух відновлюється

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом

Водночас рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про квитки на поїзди, зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Крім того, у застосунку Укрзалізниці в розділі "Часті питання" є пам’ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки — її необхідно тримати під рукою.

