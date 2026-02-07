Пасажири УЗ запитали, чому чоловіків пускають у жіночі купе — відповідь компанії

Жіноче купе. Фото: Вечірній Київ

Національний перевізник "Укрзалізниця" поставила крапку в актуальній дискусії. В компанії вперше офіційно відповіли, чому іноді чоловіків пускають у жіночі купе.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Threads.

Реклама

Читайте також:

Чоловіки у жіночих купе

Відповідаючи на запитання однієї з пасажирок, яка була незадоволена присутністю чоловіка у жіночному купе, в компанії послалися на Правила перевезення пасажирів.

За словами представника УЗ, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі, за рішенням начальника поїзда. Це може статися у разі технічних несправностей вагона (опалення, електропостачання, санітарний стан), питань безпеки руху або інших форс-мажорних обставин.

Чому чоловікі їдуть у жіночих купе УЗ. Фото: скриншот Threads

"Саме тому інколи в дитячому або жіночому вагоні може тимчасово перебувати пасажир, при відсутності інших вільних у поїздів, це не норма, а вимушений виняток", — додали в УЗ.

Правила УЗ викликають незадоволення пасажирів

Втім, пасажирка залишилася незадоволена цією заявою, наголосивши на тому, що в інших вагонах було ще більше 80 вільних місць. За її словами, єдине виправдання з боку провідників було в тому, що у чоловіка був квиток саме в це купе.

Нагадаємо, раніше УЗ викликала обурення українців, наголосивши, хто має право користуватись столиком в потязі. В компанії розповіли, що користуватися столиком мають право лише пасажирі нижніх полиць.

Також залізничний перевізник вважає, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід. Пасажири вважають, що за умови однакової вартості квитків, усі мандрівники мають мати рівні права на комфорт в салоні потяга.