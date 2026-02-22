Видео
Україна
Видео

Поезда "Укрзализныци" меняют маршруты — какие рейсы отменены

Поезда "Укрзализныци" меняют маршруты — какие рейсы отменены

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 10:19
УЗ обновила график поездов — как будут курсировать 22 февраля
УЗ предупредила об изменениях движения поездов. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов 22 февраля в нескольких регионах. На отдельных маршрутах из-за постоянных обстрелов и ситуации с безопасностью внесены изменения.

Вместо поездов на части маршрутов курсируют автобусы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Читайте также:

Ситуация на Сумщине

Несмотря на обстрелы, поезда в Сумской областях продолжают курсировать, но ограниченно.

Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Запорожье — движение восстанавливается

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры едут автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию

В то же время движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация о билетах на поезда, изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Кроме того, в приложении Укрзализныци в разделе "Частые вопросы" есть памятка с алгоритмом действий при угрозе вражеской атаки — ее необходимо держать под рукой.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ объяснили, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Перевозчик объяснил, что проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда. В компании объяснили, что работник железной дороги не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне.

В УЗ попросили пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник мог забрать белье, или же аккуратно сложить его рядом.

Ранее мы писали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, которые есть в поезде.

Также мы сообщали, имеют ли право пассажиры с верхних полок сидеть на нижних. Оказывается, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.

Укрзализныця поезда обстрелы вокзалы пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
