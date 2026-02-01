Подорож з УЗ — хто з пасажирів має право сидіти на нижніх місцях

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Національний перевізник "Укрзалізниця" поставила крапку в актуальній дискусії. В компанії вперше офіційно відповіли, чи мають право пасажири з верхніх полиць сідати на нижні.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Threads.

Сидіння на нижніх полицях

Користувачі мережі поцікавились у залізничного перевізника, чи можуть пасажири верхніх полиць без дозволу сідати на нижні місця в потязі. На що в компанії відповіли, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, кожен пасажир має право користуватися лише тим місцем, за яке він заплатив та яке зазначене у квитку.

Таким чином, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Хто має право користуватись нижніми полицями в потязі. Фото: скриншот

Думки користувачів в цьому питанні розділились. Частина вважає, що ціни на верхні квитки в такому випадку мають бути більш доступні, а хтось переконаний — що пасажир має сам підбирати раціон під свій квиток.

Пасажирів обурили правила УЗ. Фото: скриншот

