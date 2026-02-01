Відео
Головна Транспорт В УЗ пояснили, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх

В УЗ пояснили, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:55
Подорож з УЗ — хто з пасажирів має право сидіти на нижніх місцях
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Національний перевізник "Укрзалізниця" поставила крапку в актуальній дискусії.  В компанії вперше офіційно відповіли, чи мають право пасажири з верхніх полиць сідати на нижні.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Threads.

Читайте також:

Сидіння на нижніх полицях

Користувачі мережі поцікавились у залізничного перевізника, чи можуть пасажири верхніх полиць без дозволу сідати на нижні місця в потязі. На що в компанії відповіли, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, кожен пасажир має право користуватися лише тим місцем, за яке він заплатив та яке зазначене у квитку. 

Таким чином, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

None - фото 1
Хто має право користуватись нижніми полицями в потязі. Фото: скриншот

Думки користувачів в цьому питанні розділились. Частина вважає, що ціни на верхні квитки в такому випадку мають бути більш доступні, а хтось переконаний — що пасажир має сам підбирати раціон під свій квиток.

None - фото 2
Пасажирів обурили правила УЗ. Фото: скриншот

Раніше в УЗ пояснили, хто з пасажирів має право залишати свої речі у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Також ми повідомляли, що рейтинг "Укрзалізниці" знизили до "C" — що це означає. 

Укрзалізниця правила подорож соцмережі туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
