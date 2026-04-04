УЗ запровадила додаткову комісію: розмір та на які потяги поширюється

Пасажири поспішають на електричку на столичному вокзалі.

Пасажири Укрзалізниці вимушені платити більше. Перевізник запровадив додатковий збір у розмірі 7 гривень. Комісія стягується при купівлі квитків на електрички.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Комісія при купівлі квитків УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, яка попросила детальніше розповісти про комісію у розмірі 7 гривень на Придніпровській залізниці при оформленні квитків на електричку. Користувачку обурив той факт, що про здорожчання не було повідомлено на жодних офіційних каналах компанії.

В Укрзалізниці повідомили, що було оновлено касові термінали, що потребують обслуговування. Крім того, в компанії планують переглянути зарплати провідників приміського сполучення.

Перевізник додав, що комісійний збір також стягується і при оформленні квитків на поїзди далекого сполучення в касах. При цьому при купівлі квитків онлайн додатковий збір не стягується.

Читайте також:

Проте зекономити можуть далеко не всі пасажири. Зокрема, придбати посадкові талони онлайн на приміські потяги нині можливо лише у Київській, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській та частково Херсонській і Запорізькій областях.

