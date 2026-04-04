Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Квитки на електрички подорожчали: в УЗ розповіли, як уникнути комісії

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 10:12
УЗ запровадила додаткову комісію: розмір та на які потяги поширюється
Пасажири поспішають на електричку на столичному вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Пасажири Укрзалізниці вимушені платити більше. Перевізник запровадив додатковий збір у розмірі 7 гривень. Комісія стягується при купівлі квитків на електрички.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Комісія при купівлі квитків УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, яка попросила детальніше розповісти про комісію у розмірі 7 гривень на Придніпровській залізниці при оформленні квитків на електричку. Користувачку обурив той факт, що про здорожчання не було повідомлено на жодних офіційних каналах компанії.

В Укрзалізниці повідомили, що було оновлено касові термінали, що потребують обслуговування. Крім того, в компанії планують переглянути зарплати провідників приміського сполучення.

Перевізник додав, що комісійний збір також стягується і при оформленні квитків на поїзди далекого сполучення в касах. При цьому при купівлі квитків онлайн додатковий збір не стягується.

Проте зекономити можуть далеко не всі пасажири. Зокрема, придбати посадкові талони онлайн на приміські потяги нині можливо лише у Київській, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській та частково Херсонській і Запорізькій областях.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що вже влітку 2026 року пасажири зможуть дістатись до Болгарії прямим потягом. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, що нині активно ведуться роботи щодо запуску пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Крім того, на кордоні з Болгарією можуть впровадити електронні черги.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця прибирає з потягів Інтерсіті+ алкоголь. Крім того, перевізник планує проводити рейди та таємні перевірки по пасажирським поїздам. Стан алкогольного сп'яніння особливо небезпечний в розпал війни, коли російські дрони щодня атакують залізницю.

Укрзалізниця поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації