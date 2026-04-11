Купівля квитків УЗ у квітні 2026 року: як користуватися автовикупом

Потяг чекає на пасажирів.

В розпал весни непросто знайти квитки до Львову, Одеси, Києва та гірських курортів України. Однак пасажири можуть автоматично відслідковувати квитки на потрібні напрямки. "Урвати" посадкові талони допомагає функція автовикупу від Укрзалізниці.

Як користуватися автовикупом квитків від УЗ

Щоб придбати потрібні квитки — пасажирам спочатку потрібно авторизуватися через "Дія.Підпис".

Для авторизованих користувачів застосунку Укрзалізниці доступний моніторинг двох типів:

моніторинг квитків на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг квитків на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажу поїздів між обраними містами).

Для моніторингу місць в конкретному потягу можна увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Пасажиру потрібно внести свої дані, обрати потрібний напрямок та одразу оплатити квиток.

Не варто переживати за втрачені кошти — якщо не знацдеться квитків чи ви відмінете викуп за власним бажанням — гроші повернуться на картку. За один раз автовикупом можна придбати до 4 місць.

Пасажир може обрати додаткові переваги:

нижні полиці;

місця поруч;

місця подалі від туалету.

Автовикуп бронює квитки, які здають інші пасажири, а також невикуплені проїзні документи, попередньо зарезервовані для осіб пільгових категорій (осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих, військовослужбовців та ін.), які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове та позачергове оформлення проїзних документів.

Автовикуп нині недоступний для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень. Проте мандрівники можуть отримувати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

