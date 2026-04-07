Головна Транспорт В УЗ пояснили, коли треба повертати квитки тільки через касу

В УЗ пояснили, коли треба повертати квитки тільки через касу

Дата публікації: 7 квітня 2026 16:28
Повернення квитків УЗ через касу: правила у квітні 2026 року
Потяг Укрзалізниці чекає на пасажирів. Фото: Новини.LIVE

Українці часто мандрують потягами — це вигідно та зручно. Проте у теперішніх умовах важко будувати плани. Укрзалізниця запровадила правила повернення квитків, завдяки яким можна отримати назад частину вартості посадкового талону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Повернення квитків УЗ

Одна з пасажирок поскаржилась на те, що їй не вдалося повернути квиток онлайн за годину до відправлення потягу. Користувачка Мережі здала свій квиток до каси за 10 хвилини до відправлення потягу та їй повернули 40% від його вартості.

Вона поцікавилась у перевізника, чому за такий короткий проміжок часу квиток не можна повернути онлайн, адже він може знадобитися іншому пасажиру.

В УЗ пояснили, що відповідні обмеження — це один із інструментів боротьби з перекупами. Перевізник розповів, що неодноразово ставалися ситуації, коли квитки масово викуповувалися, а потім поверталися або перепродавалися в останні хвилини.

Відповідні дії створювали штучний дефіцит для інших мандрівників. Повернення ж до каси за годину до відправки це додаткова перевірка і контроль, які дозволяють запобігати подібним зловживанням.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, Укрзалізниця запровадила додатковий збір у розмірі 7 гривень. Комісія стягується при купівлі квитків на електрички у залізничних касах. Проте можна економити, купуючи квитки онлайн.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця прибирає з потягів Інтерсіті+ алкоголь. Крім того, перевізник планує проводити рейди та таємні перевірки по пасажирським поїздам. Стан алкогольного сп'яніння особливо небезпечний в розпал війни, коли російські дрони щодня атакують залізницю.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
