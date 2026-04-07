Повернення квитків УЗ через касу: правила у квітні 2026 року

Потяг Укрзалізниці чекає на пасажирів.

Українці часто мандрують потягами — це вигідно та зручно. Проте у теперішніх умовах важко будувати плани. Укрзалізниця запровадила правила повернення квитків, завдяки яким можна отримати назад частину вартості посадкового талону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Повернення квитків УЗ

Одна з пасажирок поскаржилась на те, що їй не вдалося повернути квиток онлайн за годину до відправлення потягу. Користувачка Мережі здала свій квиток до каси за 10 хвилини до відправлення потягу та їй повернули 40% від його вартості.

Вона поцікавилась у перевізника, чому за такий короткий проміжок часу квиток не можна повернути онлайн, адже він може знадобитися іншому пасажиру.

В УЗ пояснили, що відповідні обмеження — це один із інструментів боротьби з перекупами. Перевізник розповів, що неодноразово ставалися ситуації, коли квитки масово викуповувалися, а потім поверталися або перепродавалися в останні хвилини.

Відповідні дії створювали штучний дефіцит для інших мандрівників. Повернення ж до каси за годину до відправки це додаткова перевірка і контроль, які дозволяють запобігати подібним зловживанням.

