Чому іноземці не можуть купити квиток онлайн: пояснення УЗ

Дата публікації: 13 квітня 2026 21:05
Іноземці не можуть купити квитки онлайн: як відреагували в УЗ
Потяги на столичному вокзалі очікують на пасажирів. Фото: Новини.LIVE

Пасажири обурюються через неможливість купити квитки Укрзалізниці онлайн для іноземців без "Дії". Люди кажуть, що подібних обмежень в інших країнах просто немає, а відповідь УЗ їх не влаштовує. У компанії пропонують з кожним таким випадком звертатися до них через електронну пошту, що лише посилює критику. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

На що скаржаться пасажири

У коментарях описують різні ситуації без відповіді. Якщо людина летить зі США, купити квиток онлайн вона не може. Інші пишуть, що в їхніх країнах взагалі не продаються квитки Укрзалізниці.

Чому іноземці не можуть купити квиток онлайн: пояснення УЗ - фото 1
Пасажири обурюються через неможливість купити квитки УЗ онлайн іноземцям. Фото: скріншот Threads

Паралельно з’являються питання про іноземців, які вже перебувають в Україні, або волонтерів міжнародних організацій. Частина користувачів звертає увагу на різницю — українці можуть купувати квитки онлайн за кордоном, а іноземці в Україні ні.

Відповідь Укрзалізниці

Спочатку в компанії порадили купувати квитки у касах інших країн. Але у відповідь користувачі одразу заперечили:
"Вибачте, а як громадянину Британії купити? В якій касі? Бо у них тільки по Англії і не у всіх містах працюють каси з людьми".
"Не має у нас в країні ніяких квиткових кас, як я чоловіку-іноземцю куплю квиток?"
"От в моїй краіні не продаються квитки на поїзд Укрзалізниці. Я маю їхати за ними в Польщу?"
"Ви хоч одну адекватну країну знаєте з такими правилами?"

Читайте також:

Після цього Укрзалізниця уточнила, що іноземці можуть написати на service@uz.gov.ua, надіслати документи для підтвердження особи і пройти верифікацію, після чого їм допоможуть із купівлею квитка.

Чому іноземці не можуть купити квиток онлайн: пояснення УЗ - фото 2
Пасажири обурюються через неможливість купити квитки УЗ онлайн іноземцям. Фото: скріншот Threads

Навіть після уточнення питання залишилося без чіткого рішення. У коментарях далі пишуть про складність такої процедури і відсутність нормального онлайн-варіанту без додаткових звернень.

Чому іноземці не можуть купити квиток онлайн: пояснення УЗ - фото 3
Пасажири обурюються через неможливість купити квитки УЗ онлайн іноземцям. Фото: скріншот Threads

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на напрямку до Ужгорода виник різкий дефіцит залізничних квитків: пасажири скаржаться, що придбати їх майже неможливо. Попит зріс у період цвітіння сакур, коли багато українців планують поїздки на Закарпаття.  

Також Новини.LIVE повідомляли, що Укрзалізниця прибирає продаж алкоголю у потягах Інтерсіті+. Перевізник навіть планує проводити рейди та таємні перевірки по пасажирським поїздам. 

Ще Новини.LIVE писали, як диспетчери Укрзалізниці дізнаються про безпекову ситуацію в небі. Залізничники тепер бачать на екранах траєкторії дронів та ракет, тому поїзд зупиняється лише тоді, коли безпілотник або ракета дійсно летить у напрямку колії.

поїзди залізниця квитки
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
