Подорож УЗ: коли відкривається продаж квитків на транзитні рейси

Потяг Укрзалізниці чекає на пасажирів.

Подорожувати залізницею це не лише комфортно, а й вигідно. Проте не завжди заздалегідь можна спланувати свою подорож та маршрут. В Укрзалізниці пояснили, у ких випадках квитки надходять у продаж не за 20, а за 10 днів до дати відправлення.

Коли у продажу з’являються квитки на потяги УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, якій не вдалося придбати квитки з Тернополя до Києва. Дівчина не могла зрозуміти, як квитки могли розкупити ще за 40 хвилин до початку їх офіційного продажу.

"Яка ймовірність того, що квитки яких немає онлайн ще можуть бути у фізичній касі? Коли стане відомо, чи будуть додаткові вагони?", — поцікавилась мандрівниця.

В Укрзалізниці повідомили, що на прямі поїзди, як от 748/747 Київ — Тернопіль квитки з'являються одразу. Проте на інші, транзитні рейси квитки надходять ближче до дат відправлення. Найчастіше їх додають за 10-1 діб до відправлення поїзда.

Одна з користувачок порадила купувати квитки зі Львова до Києва. Вона додала, що різниця в сумі не велика, зате вона спокійна що в неї є квиток і не чекає коли зʼявиться транзитний потяг.

