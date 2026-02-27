Відео
Dubai Aerospace купує конкурента за 7 млрд і створює гігантський флот

Dubai Aerospace купує конкурента за 7 млрд і створює гігантський флот

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 21:47
Dubai Aerospace купить Macquarie за 7 млрд і розширить флот до тисячі літаків
Dubai Aerospace стане власником одного з найбільших флотів. Фото: Unplash, DAE. Колаж: Новини.LIVE

Dubai Aerospace Enterprise з Дубая підписала договір про придбання Macquarie AirFinance. Вартість операції дорівнює 7 мільярдам доларів.

Після завершення угоди DAE отримає контроль над флотом у понад тисячу літаків, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Один із найбільших флотів в історії лізингу

У прес-релізі DAE зазначено, що загальна кількість повітряних суден у спільному портфелі сягне 1029 одиниць. У цю цифру входять літаки, які вже літають та перебувають у керуванні компаній.

Таким чином Dubai Aerospace Enterprise увійде у трійку найбільших світових компаній, що здають пасажирські літаки в лізинг.

Приблизно сімдесят відсотків усього парку становитимуть вузькофюзеляжні літаки.

Найбільша угода в галузіі

У DAE додали, що платіж проведуть за допомогою поєднання власних коштів і позикових коштів. 

Ця транзакція належить до найбільших угод на глобальному ринку авіаційної галузі за останній період. Вона суттєво посилить статус DAE серед провідних лізингових операторів.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
