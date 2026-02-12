Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) — який вигляд має та що пропонує пасажирам

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB). Фото: Reuters

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) є головним транспортним вузлом Об'єднаних Арабських Еміратів. Він розташований в Аль-Гархуді, приблизно в 14 км від знаменитої вежі Бурдж-Халіфа.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про цей величезний міжнародний аеропорт.

Що відомо про Міжнародний аеропорт Дубая

DXB є одним з найбільших і найзавантаженіших аеропортів світу. Він з'єднує 104 країни, а пасажирів тут обслуговують 102 авіакомпанії.

Аеропорт також є хабом для авіакомпанії Emirates Airlines і великого лоукост-перевізника flydubai.

Скільки терміналів нараховує DXB

DXB функціонує як жвавий авіаційний вузол з трьома великими терміналами.

Термінал 1 — це найстаріший і один з найбільших терміналів, який обслуговує широкий спектр міжнародних рейсів. Він має зал D з численними виходами на посадку.

Термінал 2 слугує хабом для Flydubai та обслуговує в основному внутрішні та чартерні рейси, а також деякі міжнародні маршрути.

Термінал 3 виділений для польотів авіакомпанії Emirates Airlines, а також деяких рейсів Qantas.

Термінали 1 і 3 зручно розташовані один біля одного, що робить пересадки між цими двома терміналами швидкими та легкими. До Терміналу 2можна дістатися на авто за кілька хвилин.

Зони відпочинку в Міжнародному аеропорту Дубая

В Терміналі 1 облаштували залу очікування Ahlan First Class. Тут є різноманітні кафе та ресторани, душові, камери схову, високошвидкісний Інтернет, екрани з інформацією про рейси та кімнати відпочинку.

Квитки в лаунж можуть придбати всі пасажири, незалежно від авіакомпанії та класу обслуговування. Ціни стартують від 250 дірхамів (приблизно 70 доларів).

У Терміналі 3 облаштували залу очікування Plaza Premium Lounge. Її було оформлено у стильному арабському стилі.

Тут є зручні крісла, приватні сімейні апартаменти, кімнати для куріння, душові, зони відпочинку, а також є ресторан "Aerobar", де страви готують при відвідувачах. Ціни за вхід тут стартують від 220 дірхамів (приблизно 60 доларів).

"Aerobar" у DXB. Фото: tripadvisor.com

Окрім того, у Терміналі 3 знаходиться Dubai International Hotel, де пасажири можуть відновити сили після пізнього прибуття або поспати перед ранковим рейсом.

