Dubai Aerospace купит Macquarie за 7 млрд и расширит флот до тысячи самолетов

Компания Dubai Aerospace Enterprise из Дубая подписала договор о приобретении Macquarie AirFinance. Стоимость сделки составила 7 миллиардов долларов.

После завершения сделки DAE получит контроль над флотом более чем в тысячу самолетов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Один из крупнейших флотов в истории лизинга

В пресс-релизе DAE указано, что общее количество воздушных судов в совместном портфеле достигнет 1029 единиц. В эту цифру входят самолеты, которые уже летают и находятся в управлении компаний.

Таким образом Dubai Aerospace Enterprise войдет в тройку крупнейших мировых компаний, сдающих пассажирские самолеты в лизинг.

Примерно семьдесят процентов всего парка составят узкофюзеляжные самолеты.

Крупнейшая сделка в отрасли

В DAE добавили, что платеж проведут с помощью сочетания собственных средств и заемных средств.

Эта транзакция относится к крупнейшим сделкам на глобальном рынке авиационной отрасли за последний период. Она существенно усилит статус DAE среди ведущих лизинговых операторов.

