LOT запустила новий літак Boeing 737 — який вигляд має (фото)

Популярна польська авіакомпанія LOT показала салон нового літака Boeing 737 MAX 8, SP-LYA, який доставляє пасажирів до Мадрида. Його борт має не лише сучасний дизайн, а й в рази комфортніший для мандрівників.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Новий Boeing 737 MAX 8 на одному з рейсів LOT

В авіакомпанії повідомили, що салон Boeing 737 MAX 8 вирізняється м'яким освітленням, сучасним дизайном і теплими відтінками заходу сонця.

"Інтер'єри, натхненні Польщею. Створені для вашого комфорту. [...]. Наш B737 сьогодні здійснить свій перший рейс — стежте за LO433 на маршруті до Мадрида!", — йдеться в повідомленні.

Салон літака Boeing 737 MAX 8 створений за унікальною концепцією Boeing Sky Interior, яка раніше застосовувалася в літаках Boeing 787 Dreamliner. Він оснащений спеціальною звукоізоляцією, ергономічними меблями, а також легкодоступними та просторими багажними відсіками.

Сидіння були розроблені відповідно до сучасних тенденцій та результатів останніх досліджень і тепер вони відкидаються під оптимальним кутом. Підголівники можна регулювати чотирма різними способами. Всі крісла обладнані зручними відсіками та USB-роз'ємами для зарядки мобільних пристроїв.

Літаки Boeing 737 MAX 8 вже доставляють пасажирів LOT до Риму, Тбілісі, Лондона, Мадрида, Барселони, Ларнаки, Рейк'явіка, Парижу, Лісабона та Тенеріфе.

