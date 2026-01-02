Відео
LOT показала салон новенького Boeing 737 — який вигляд має

LOT показала салон новенького Boeing 737 — який вигляд має

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 20:17
LOT запустила новий літак Boeing 737 — який вигляд має (фото)
Літак LOT. Фото: lot.com

Популярна польська авіакомпанія LOT показала салон нового літака Boeing 737 MAX 8, SP-LYA, який доставляє пасажирів до Мадрида. Його борт має не лише сучасний дизайн, а й в рази комфортніший для мандрівників.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Читайте також:

Новий Boeing 737 MAX 8 на одному з рейсів LOT

В авіакомпанії повідомили, що салон Boeing 737 MAX 8 вирізняється м'яким освітленням, сучасним дизайном і теплими відтінками заходу сонця.

"Інтер'єри, натхненні Польщею. Створені для вашого комфорту. [...]. Наш B737 сьогодні здійснить свій перший рейс — стежте за LO433 на маршруті до Мадрида!", — йдеться в повідомленні.

Салон літака Boeing 737 MAX 8 створений за унікальною концепцією Boeing Sky Interior, яка раніше застосовувалася в літаках Boeing 787 Dreamliner. Він оснащений спеціальною звукоізоляцією, ергономічними меблями, а також легкодоступними та просторими багажними відсіками.

Сидіння були розроблені відповідно до сучасних тенденцій та результатів останніх досліджень і тепер вони відкидаються під оптимальним кутом. Підголівники можна регулювати чотирма різними способами. Всі крісла обладнані зручними відсіками та USB-роз'ємами для зарядки мобільних пристроїв. 

LOT додала в парк новий літак — чим унікальний - фото 1
Салон літака Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com
LOT додала в парк новий літак — чим унікальний - фото 2
Місця пасажирів в салоні літака Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com
LOT додала в парк новий літак — чим унікальний - фото 3
Столик для пасажирів в салоні літака Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com 

Літаки Boeing 737 MAX 8 вже доставляють пасажирів LOT до Риму, Тбілісі, Лондона, Мадрида, Барселони, Ларнаки, Рейк'явіка, Парижу, Лісабона та Тенеріфе.

Нагадаємо, раніше дослідники проаналізували майже мільйон відгуків на TripAdvisor про 10 авіакомпаній та з'ясували, які з них найчастіше отримували скарги через тісні сидіння

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
