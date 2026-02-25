Які авіакомпанії та аеропорти стали найкращими у 2026 році

Оприлюднено рейтинг авіакомпаній та аеропортів. Фото: Pexels, Esp. Колаж: Новини.LIVE

Аналітична компанія Cirium опублікувала щорічний звіт кращих авіакомпаній світу. Одним з головних чинников була пунктуальність авіаперевізників.

У документі подано оцінку діяльності авіакомпаній і аеропортів у межах усієї планети, інформує Новини.LIVE з посиланням на Cirium.

Нагороди для авіакомпаній та аєропортів

Серед повітряних гаваней платинову відзнаку отримав міжнародний аеропорт Стамбула.

Ще одну платинову відзнаку Cirium присудила Qatar Airways — як перевізнику з найкращими сумарними показниками року.

Аналітики також відзначили британську Virgin Atlantic, пунктуальність якої за рік зросла майже на 10%.

Як вимірювали авіакомпанії

Аналітики вважали авіакомпанію успішною, якщо в неї не було інцидентів у небі та якщо її літаки прибували до гейта не пізніше ніж через п’ятнадцять хвилин після розрахункового часу.

Для аеропортів основною мірою стала частка вильотів, які відбулися згідно з розкладом.

Хто очолив світовий список

Абсолютним лідером глобального рейтингу стала компанія Aeromexico. У цієї мексиканської авіакомпанії понад 90 % рейсів прибували вчасно — результат, який нині трапляється рідко.

Друге місце посіла саудівська Saudia, третє — дансько-норвезько-шведська компанія SAS Scandinavian Airlines.

Лідери за регіонами

У регіонах світу також є свої переможці:

у Північній Америці п’ятий рік поспіль першою залишається Delta Air Lines;

у Європі третій рік поспіль лідирує Iberia Express;

в азійсько-тихоокеанському регіоні найкращою стала Philippine Airlines;

у Латинській Америці в 11 раз перемогла Copa Airlines;

у регіоні Близького Сходу й Африки найпунктуальнішою визнали Safair.

Що ще потрібно знати українцям

Нещодавно виявилося, що понад 60 тисяч авіаційних деталей із фальшивими документами опинилися в літаках найбільших авіакомпаній світу — від Ryanair до American Airlines. Схему організували через британську компанію AOG Technics.

Суть схеми була проста і дуже небезпечна: до вживаних або неперевірених деталей "домальовували" документацію. Створювали сертифікати льотної придатності, вигадували менеджерів з якості, підписували документи від імені неіснуючих працівників. При цьому, шахраї робили це просто зі своєго домашнього комп’ютера.

За кілька років через цю схему продали понад 60 тисяч компонентів. Вони постачалися як легальні й сертифіковані, тому авіакомпанії приймали їх на склади і використовували під час техобслуговування.

Після того, як виявилося, що документи фальшиві, почалися термінові перевірки флотів. Частину літаків авіакомпаній зі всього світу довелося тимчасово зняти з рейсів, а підозрілі компоненти — вилучити.

Раніше ми повідомляли, що до одній з найбільших авіакатастроф в Індії, що трапилася у червні 2025 року, могли призвести проблеми з літаками Boeing.

Також дізнайтеся про зарплати пілотів — хто заробляє найбільше в цивільній авіації.