Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Фальшиві запчастини для популярних авіакомпаній — великий скандал у Європі

Фальшиві запчастини для популярних авіакомпаній — великий скандал у Європі

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 12:39
Від Ryanair до American Airlines — на літаки попали понад 60 тисяч підроблених авіадеталей
Авіакомпаніям продавали підробки. Фото: Simple Flying. Колаж: Новини.LIVE

Понад 60 тисяч авіаційних деталей із фальшивими документами опинилися в літаках найбільших авіакомпаній світу — від Ryanair до American Airlines. Схему організували через британську компанію AOG Technics.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Реклама
Читайте також:

Продаж "повітря" з підробленими сертифікатами

За даними слідства, 38-річний Хосе Алехандро Самора Ірала, керівник AOG Technics, налагодив продаж деталей для двигунів CFM56. Це одні з найпоширеніших турбовентиляторних двигунів, які встановлюють на Boeing 737NG та Airbus A320.

Суть схеми була проста і дуже небезпечна: до вживаних або неперевірених деталей "домальовували" документацію. Створювали сертифікати льотної придатності, вигадували менеджерів з якості, підписували документи від імені неіснуючих працівників. При цьому, шахрай робив це просто зі своєго домашнього комп’ютера.

Як підробки потрапили в літаки

За кілька років через цю схему продали понад 60 тисяч компонентів. Вони постачалися як легальні й сертифіковані, тому авіакомпанії приймали їх на склади і використовували під час техобслуговування.

Проблему виявили у серпні 2023 року — одна з авіакомпаній звернулася до виробника двигунів, щоб перевірити походження деталі. Тоді й виявилося, що документи — фальшиві.

Наслідки шахрайської схеми

Після цього почалися термінові перевірки флотів. Частину літаків авіакомпаній зі всього світу довелося тимчасово зняти з рейсів, а підозрілі компоненти — вилучити.

Фінансові втрати оцінюють у понад 40 мільйонів фунтів стерлінгів, причому мова йде не лише про заміну деталей. Адже аіакомпанії скасовували рейси, переселяли пасажирів, залучали додаткові технічні бригади.

Як схема вплинула на безпеку польотів

Сертифікат льотної придатності є головним документом у цивільній авіації. Він підтверджує походження деталі, її історію обслуговування та відповідність нормам безпеки.

Без нього компонент не має права встановлюватися на літак.

При цьому ринок вживаних авіадеталей сам по собі легальний. Авіакомпанії часто купують відремонтовані або надлишкові компоненти, щоб знизити витрати.

Але ця справа показала слабке місце системи: вона тримається лише на документації, яку легко підробити. 

Що ще цікаво знати українцям

До 2012 року Україна мала унікальне повітряне судно "Мрія", що було зруйноване росіянами на самому початку війни.  

Антонов Ан-225 "Мрія" був найбільшим і найважчим транспортним літаком у світі. Цей гігант важив 285 тонн та мав шість двигунів. Літак був спроєктований у 1980-х роках і здійснив свій перший політ 21 грудня 1988 року.

АН-225 встановив понад 200 світових рекордів. Просторий салон "Мрії" дозволяв перевозити локомотиви, цілі секції інших літаків і навіть гігантські лопаті вітрогенераторів. 

Проте у лютому 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього красеня-гіганта було зруйновано. Літак потрапив під вогонь під час битви за аеропорт "Антонов" поблизу Києва. Вважається, що відновлення літака Антонов АН-225 "Мрія" коштуватиме близько 3 мільярдів доларів.

Раніше ми розповідали, що США висилатимуть нелегальних мігрантів на розкішному приватному літаку, на якому раніше літали мільярдери.

У VIP-літаку дві спальні з ліжками queen size, душові кабіни, велика зона відпочинку, кухня, великі телеекрани та навіть віскі-бар. Такий комфорт викликав скептицізм, що літак насправді будуть використовувати для депортаційних рейсів. 

Також писали, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю.

авіарейси шахрайство літаки підробки Ryanair
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації