Від Ryanair до American Airlines — на літаки попали понад 60 тисяч підроблених авіадеталей

Понад 60 тисяч авіаційних деталей із фальшивими документами опинилися в літаках найбільших авіакомпаній світу — від Ryanair до American Airlines. Схему організували через британську компанію AOG Technics.

Продаж "повітря" з підробленими сертифікатами

За даними слідства, 38-річний Хосе Алехандро Самора Ірала, керівник AOG Technics, налагодив продаж деталей для двигунів CFM56. Це одні з найпоширеніших турбовентиляторних двигунів, які встановлюють на Boeing 737NG та Airbus A320.

Суть схеми була проста і дуже небезпечна: до вживаних або неперевірених деталей "домальовували" документацію. Створювали сертифікати льотної придатності, вигадували менеджерів з якості, підписували документи від імені неіснуючих працівників. При цьому, шахрай робив це просто зі своєго домашнього комп’ютера.

Як підробки потрапили в літаки

За кілька років через цю схему продали понад 60 тисяч компонентів. Вони постачалися як легальні й сертифіковані, тому авіакомпанії приймали їх на склади і використовували під час техобслуговування.

Проблему виявили у серпні 2023 року — одна з авіакомпаній звернулася до виробника двигунів, щоб перевірити походження деталі. Тоді й виявилося, що документи — фальшиві.

Наслідки шахрайської схеми

Після цього почалися термінові перевірки флотів. Частину літаків авіакомпаній зі всього світу довелося тимчасово зняти з рейсів, а підозрілі компоненти — вилучити.

Фінансові втрати оцінюють у понад 40 мільйонів фунтів стерлінгів, причому мова йде не лише про заміну деталей. Адже аіакомпанії скасовували рейси, переселяли пасажирів, залучали додаткові технічні бригади.

Як схема вплинула на безпеку польотів

Сертифікат льотної придатності є головним документом у цивільній авіації. Він підтверджує походження деталі, її історію обслуговування та відповідність нормам безпеки.

Без нього компонент не має права встановлюватися на літак.

При цьому ринок вживаних авіадеталей сам по собі легальний. Авіакомпанії часто купують відремонтовані або надлишкові компоненти, щоб знизити витрати.

Але ця справа показала слабке місце системи: вона тримається лише на документації, яку легко підробити.

