Україна
Стюардеса пояснила, як стати бортпровідником — повна інструкція

Стюардеса пояснила, як стати бортпровідником — повна інструкція

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 12:32
Як стати стюардесою або бортпровідником — покрокова інструкція
Бортпровідниця в літаку. Ілюстративне фото: Unplash

Українська стюардеса поділилася покроковою інструкцією для тих, хто хоче працювати в авіації. Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидату чи кандидатці.

Поради базуються на особистому досвіді роботи в авіакомпанії, написала вона у своєму пості в Instagram.

Читайте також:

З чого почати пошук роботи

Перший крок — знайти вакансію. Стюардеса радить не користуватися агрегаторами, а одразу заходити на офіційні сайти авіакомпаній. Саме там, за її словами, публікують актуальні вимоги та умови.

Так простіше зрозуміти, кого саме шукає перевізник і на що звертає увагу.

Резюме і співбесіда

Наступний етап — резюме. У дописі вона наголошує на кількох речах — для резюме потрібно якісне фото в діловому стилі, чітка структура та короткий текст про себе з поясненням, чому ви хочете стати бортпровідником чи бортпровідницею.

Співбесіда зазвичай проходить у кілька етапів. Це презентація себе, групові та індивідуальні завдання, а також особиста розмова. 

Медкомісія і навчання

Після співбесіди кандидатів направляють на медкомісію. Її можна пройти самостійно або в медичному центрі, який порадить авіакомпанія. Найбільше питань, за словами стюардеси, зазвичай виникає у ЛОРа, тому вона радить перевіритися заздалегідь.

Навчання організовує сама авіакомпанія під конкретний тип літака. Воно триває від одного до трьох місяців і складається з теорії, практики та тестів. У частині компаній навчання безкоштовне, в інших — витрати згодом потрібно компенсувати.

Стажерські рейси і фінальний іспит

Останній етап — стажерські рейси. Зазвичай це кілька польотів з інструктором, під час яких новачок уже виконує обов’язки бортпровідника, але під наглядом.

Фіналом стає line check і теоретичний екзамен. Після цього, як пише стюардеса, кандидат офіційно стає професійним бортпровідником.

Нагадаємо, раніше ми писали, через яку причину пасажира точно не пустять на літак. Перед подорожжю потрібно глянути термін дії закордонного паспорта.

Також дізнайтеся, що насправді не можна класти на багажні полички у літаку. Під час посадки в літаках усе частіше виникають конфлікти через багажні полички. Пасажири кладуть туди куртки, рюкзаки, пакети з продуктами — а коли заходять інші люди, місця для валіз уже немає.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
