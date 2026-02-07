Як стати стюардесою або бортпровідником — покрокова інструкція

Бортпровідниця в літаку. Ілюстративне фото: Unplash

Українська стюардеса поділилася покроковою інструкцією для тих, хто хоче працювати в авіації. Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидату чи кандидатці.

Поради базуються на особистому досвіді роботи в авіакомпанії, написала вона у своєму пості в Instagram.

З чого почати пошук роботи

Перший крок — знайти вакансію. Стюардеса радить не користуватися агрегаторами, а одразу заходити на офіційні сайти авіакомпаній. Саме там, за її словами, публікують актуальні вимоги та умови.

Так простіше зрозуміти, кого саме шукає перевізник і на що звертає увагу.

Резюме і співбесіда

Наступний етап — резюме. У дописі вона наголошує на кількох речах — для резюме потрібно якісне фото в діловому стилі, чітка структура та короткий текст про себе з поясненням, чому ви хочете стати бортпровідником чи бортпровідницею.

Співбесіда зазвичай проходить у кілька етапів. Це презентація себе, групові та індивідуальні завдання, а також особиста розмова.

Медкомісія і навчання

Після співбесіди кандидатів направляють на медкомісію. Її можна пройти самостійно або в медичному центрі, який порадить авіакомпанія. Найбільше питань, за словами стюардеси, зазвичай виникає у ЛОРа, тому вона радить перевіритися заздалегідь.

Навчання організовує сама авіакомпанія під конкретний тип літака. Воно триває від одного до трьох місяців і складається з теорії, практики та тестів. У частині компаній навчання безкоштовне, в інших — витрати згодом потрібно компенсувати.

Стажерські рейси і фінальний іспит

Останній етап — стажерські рейси. Зазвичай це кілька польотів з інструктором, під час яких новачок уже виконує обов’язки бортпровідника, але під наглядом.

Фіналом стає line check і теоретичний екзамен. Після цього, як пише стюардеса, кандидат офіційно стає професійним бортпровідником.

