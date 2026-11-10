Літак на злітно-посадковій смузі. Фото: International Airport "Eugen Doga" Chisinau

Мандрівники, які планують поїздки за кордон цієї зими, матимуть чимало варіантів перельотів з Кишинева. З аеропорту ім. Є. Доги можна буде без пересадок дістатися до десятків міст Європи, Азії та Африки. Серед напрямків є як популярні європейські столиці, так і теплі курорти для зимового відпочинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдовське інформаційне агентство Moldpres.

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Куди можна полетіти з Кишинева взимку 2026–2027 років

Міжнародний аеропорт "Євген Дога" у Кишиневі оприлюднив розклад на зимовий сезон, який розпочався 25 жовтня і триватиме до кінця березня. У цей період пасажирам будуть доступні 61 напрямок у 30 країнах світу. Рейси виконуватимуть 25 авіакомпаній.

Повний список напрямків з Кишинева на зимовий сезон такий:

Німеччина: Берлін, Дортмунд, Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Франкфурт-Ган, Гамбург, Меммінген, Нюрнберг, Штутгарт.

Італія: Болонья, Мілан (аеропорти Бергамо та Мальпенса), Рим, Турин, Венеція, Верона.

Іспанія: Аліканте, Барселона, Валенсія.

Румунія: Брашов, Бухарест.

Польща: Варшава, Вроцлав.

Франція: Ніцца, Париж (аеропорти Шарль-де-Голль та Бове).

Грузія: Батумі, Тбілісі.

Туреччина: Анталія, Стамбул (основний аеропорт та Сабіха Гекчен).

Єгипет: Ель-Аламейн, Хургада, Марса-Алам, Шарм-ель-Шейх.

Нідерланди: Амстердам.

Греція: Афіни.

Азербайджан: Баку.

Швейцарія: Базель.

Словаччина: Братислава.

Бельгія: Брюссель (аеропорт Шарлеруа).

Угорщина: Будапешт.

Данія: Копенгаген.

Ірландія: Дублін.

ОАЕ: Дубай (з 20 грудня).

Вірменія: Єреван.

Кіпр: Ларнака.

Португалія: Лісабон.

Велика Британія: Лондон (аеропорти Лутон, Станстед і Гатвік).

В'єтнам: Фукуок.

Чехія: Прага.

Латвія: Рига.

Болгарія: Софія.

Ізраїль: Тель-Авів.

Австрія: Відень.

Танзанія: Занзібар.

Водночас пасажирам радять уважно перевіряти розклад перед купівлею квитків. Точні дати вильотів, наявність рейсів і вільних місць можна дізнатися на офіційних сайтах авіакомпаній або в туристичних агентствах.

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Ірландський лоукостер Ryanair запустив розпродаж авіаквитків на популярні європейські напрямки. Пасажири можуть дешево полетіти до Іспанії, Греції, Чехії, Італії та інших країн. Наприклад, квиток з Дюссельдорфа до Порту коштує від 14 євро, із Гданська до Праги та з Кракова на Мальту — від 15 євро. За переліт з Вроцлава до Валенсії доведеться заплатити від 16 євро, з Варшави до Афін — від 21 євро, а з Берліна до Барі — від 22 євро. Усі ціни вказані за переліт в один бік.

Акція діє до кінця доби 5 грудня 2026 року та поширюється на рейси з 4 листопада до 21 грудня. Перед бронюванням слід врахувати, що в акційну ціну входить лише невелика ручна поклажа, а адміністративний збір оплачують окремо.

Раніше Новини.LIVE писали, що військові та ветерани можуть купити квитки SkyUp за 1 євро плюс аеропортові збори. Для цього потрібно мати посвідчення УБД і звернутися до контакт-центру авіакомпанії або надіслати документи електронною поштою. На кожному регулярному рейсі можуть виділити до чотирьох пільгових квитків, якщо є вільні місця.

Також Новини.LIVE розповідали, як знайти авіаквитки дешевше. Мандрівниця радить бронювати переліт за 2–3 місяці, стежити за розпродажами та перевіряти ціни в різний час доби. Також можна порівнювати рейси з сусідніх міст і купувати квитки безпосередньо на сайтах авіакомпаній.