Зимовий розклад аеропорту Кишинева: які напрямки доступні до кінця березня
Мандрівники, які планують поїздки за кордон цієї зими, матимуть чимало варіантів перельотів з Кишинева. З аеропорту ім. Є. Доги можна буде без пересадок дістатися до десятків міст Європи, Азії та Африки. Серед напрямків є як популярні європейські столиці, так і теплі курорти для зимового відпочинку.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдовське інформаційне агентство Moldpres.
Куди можна полетіти з Кишинева взимку 2026–2027 років
Міжнародний аеропорт "Євген Дога" у Кишиневі оприлюднив розклад на зимовий сезон, який розпочався 25 жовтня і триватиме до кінця березня. У цей період пасажирам будуть доступні 61 напрямок у 30 країнах світу. Рейси виконуватимуть 25 авіакомпаній.
Повний список напрямків з Кишинева на зимовий сезон такий:
- Німеччина: Берлін, Дортмунд, Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Франкфурт-Ган, Гамбург, Меммінген, Нюрнберг, Штутгарт.
- Італія: Болонья, Мілан (аеропорти Бергамо та Мальпенса), Рим, Турин, Венеція, Верона.
- Іспанія: Аліканте, Барселона, Валенсія.
- Румунія: Брашов, Бухарест.
- Польща: Варшава, Вроцлав.
- Франція: Ніцца, Париж (аеропорти Шарль-де-Голль та Бове).
- Грузія: Батумі, Тбілісі.
- Туреччина: Анталія, Стамбул (основний аеропорт та Сабіха Гекчен).
- Єгипет: Ель-Аламейн, Хургада, Марса-Алам, Шарм-ель-Шейх.
- Нідерланди: Амстердам.
- Греція: Афіни.
- Азербайджан: Баку.
- Швейцарія: Базель.
- Словаччина: Братислава.
- Бельгія: Брюссель (аеропорт Шарлеруа).
- Угорщина: Будапешт.
- Данія: Копенгаген.
- Ірландія: Дублін.
- ОАЕ: Дубай (з 20 грудня).
- Вірменія: Єреван.
- Кіпр: Ларнака.
- Португалія: Лісабон.
- Велика Британія: Лондон (аеропорти Лутон, Станстед і Гатвік).
- В'єтнам: Фукуок.
- Чехія: Прага.
- Латвія: Рига.
- Болгарія: Софія.
- Ізраїль: Тель-Авів.
- Австрія: Відень.
- Танзанія: Занзібар.
Водночас пасажирам радять уважно перевіряти розклад перед купівлею квитків. Точні дати вильотів, наявність рейсів і вільних місць можна дізнатися на офіційних сайтах авіакомпаній або в туристичних агентствах.
На яких польотах можна заощадити з листопада по грудень
Ірландський лоукостер Ryanair запустив розпродаж авіаквитків на популярні європейські напрямки. Пасажири можуть дешево полетіти до Іспанії, Греції, Чехії, Італії та інших країн. Наприклад, квиток з Дюссельдорфа до Порту коштує від 14 євро, із Гданська до Праги та з Кракова на Мальту — від 15 євро. За переліт з Вроцлава до Валенсії доведеться заплатити від 16 євро, з Варшави до Афін — від 21 євро, а з Берліна до Барі — від 22 євро. Усі ціни вказані за переліт в один бік.
Акція діє до кінця доби 5 грудня 2026 року та поширюється на рейси з 4 листопада до 21 грудня. Перед бронюванням слід врахувати, що в акційну ціну входить лише невелика ручна поклажа, а адміністративний збір оплачують окремо.
Раніше Новини.LIVE писали, що військові та ветерани можуть купити квитки SkyUp за 1 євро плюс аеропортові збори. Для цього потрібно мати посвідчення УБД і звернутися до контакт-центру авіакомпанії або надіслати документи електронною поштою. На кожному регулярному рейсі можуть виділити до чотирьох пільгових квитків, якщо є вільні місця.
Також Новини.LIVE розповідали, як знайти авіаквитки дешевше. Мандрівниця радить бронювати переліт за 2–3 місяці, стежити за розпродажами та перевіряти ціни в різний час доби. Також можна порівнювати рейси з сусідніх міст і купувати квитки безпосередньо на сайтах авіакомпаній.