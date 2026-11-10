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Головна Транспорт Зимовий розклад аеропорту Кишинева: які напрямки доступні до кінця березня

Зимовий розклад аеропорту Кишинева: які напрямки доступні до кінця березня

Ua ru
10 листопада 2026 12:12
Рейси з Кишинева взимку 2026–2027: куди можна полетіти без пересадок (список) International Airport "Eugen Doga" Chisinau
Літак на злітно-посадковій смузі. Фото: International Airport "Eugen Doga" Chisinau

Мандрівники, які планують поїздки за кордон цієї зими, матимуть чимало варіантів перельотів з Кишинева. З аеропорту ім. Є. Доги можна буде без пересадок дістатися до десятків міст Європи, Азії та Африки. Серед напрямків є як популярні європейські столиці, так і теплі курорти для зимового відпочинку. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдовське інформаційне агентство Moldpres.

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Куди можна полетіти з Кишинева взимку 2026–2027 років

Міжнародний аеропорт "Євген Дога" у Кишиневі оприлюднив розклад на зимовий сезон, який розпочався 25 жовтня і триватиме до кінця березня. У цей період пасажирам будуть доступні 61 напрямок у 30 країнах світу. Рейси виконуватимуть 25 авіакомпаній.

Повний список напрямків з Кишинева на зимовий сезон такий:

  • Німеччина: Берлін, Дортмунд, Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Франкфурт-Ган, Гамбург, Меммінген, Нюрнберг, Штутгарт.
  • Італія: Болонья, Мілан (аеропорти Бергамо та Мальпенса), Рим, Турин, Венеція, Верона.
  • Іспанія: Аліканте, Барселона, Валенсія.
  • Румунія: Брашов, Бухарест.
  • Польща: Варшава, Вроцлав.
  • Франція: Ніцца, Париж (аеропорти Шарль-де-Голль та Бове).
  • Грузія: Батумі, Тбілісі.
  • Туреччина: Анталія, Стамбул (основний аеропорт та Сабіха Гекчен).
  • Єгипет: Ель-Аламейн, Хургада, Марса-Алам, Шарм-ель-Шейх.
  • Нідерланди: Амстердам.
  • Греція: Афіни.
  • Азербайджан: Баку.
  • Швейцарія: Базель.
  • Словаччина: Братислава.
  • Бельгія: Брюссель (аеропорт Шарлеруа).
  • Угорщина: Будапешт.
  • Данія: Копенгаген.
  • Ірландія: Дублін.
  • ОАЕ: Дубай (з 20 грудня).
  • Вірменія: Єреван.
  • Кіпр: Ларнака.
  • Португалія: Лісабон.
  • Велика Британія: Лондон (аеропорти Лутон, Станстед і Гатвік).
  • В'єтнам: Фукуок.
  • Чехія: Прага.
  • Латвія: Рига.
  • Болгарія: Софія.
  • Ізраїль: Тель-Авів.
  • Австрія: Відень.
  • Танзанія: Занзібар.

Водночас пасажирам радять уважно перевіряти розклад перед купівлею квитків. Точні дати вильотів, наявність рейсів і вільних місць можна дізнатися на офіційних сайтах авіакомпаній або в туристичних агентствах.

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Ірландський лоукостер Ryanair запустив розпродаж авіаквитків на популярні європейські напрямки. Пасажири можуть дешево полетіти до Іспанії, Греції, Чехії, Італії та інших країн. Наприклад, квиток з Дюссельдорфа до Порту коштує від 14 євро, із Гданська до Праги та з Кракова на Мальту — від 15 євро. За переліт з Вроцлава до Валенсії доведеться заплатити від 16 євро, з Варшави до Афін — від 21 євро, а з Берліна до Барі — від 22 євро. Усі ціни вказані за переліт в один бік.

Акція діє до кінця доби 5 грудня 2026 року та поширюється на рейси з 4 листопада до 21 грудня. Перед бронюванням слід врахувати, що в акційну ціну входить лише невелика ручна поклажа, а адміністративний збір оплачують окремо.

Раніше Новини.LIVE писали, що військові та ветерани можуть купити квитки SkyUp за 1 євро плюс аеропортові збори. Для цього потрібно мати посвідчення УБД і звернутися до контакт-центру авіакомпанії або надіслати документи електронною поштою. На кожному регулярному рейсі можуть виділити до чотирьох пільгових квитків, якщо є вільні місця.

Також Новини.LIVE розповідали, як знайти авіаквитки дешевше. Мандрівниця радить бронювати переліт за 2–3 місяці, стежити за розпродажами та перевіряти ціни в різний час доби. Також можна порівнювати рейси з сусідніх міст і купувати квитки безпосередньо на сайтах авіакомпаній.

авіарейси Молдова авіасполучення літаки пасажири
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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