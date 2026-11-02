Програма SkyUp "Крила вдячності": хто може скористатися та які вигоди

Літак SkyUp.Фото: SkyUp/Facebook

Бюджетна українська авіакомпанія SkyUp пропонує військовим і ветеранам спеціальні умови подорожей. У межах програми "Крила вдячності" вони можуть придбати квитки за спеціальною ціною.

Про це йдеться на офіційному сайті SkyUp, передає Новини.LIVE.

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Військові та ветерани можуть літати SkyUp за 1 євро

Зазначається, що скористатися програмою можуть пасажири, які мають посвідчення учасника бойових дій (УБД). Вони можуть придбати квитки на літаки вартістю 1 євро + аеропортові збори (зазвичай становлять 10-50 євро, залежно від аеропорту).

На кожному регулярному рейсі авіакомпанії, за наявності вільних місць, буде доступно до 4 квитків для учасників бойових дій.

Окрім того, військові і ветерани мають право на пріоритетне обслуговування та можуть взяти без доплат на борт ручну поклажу до 9 кг, а також змінити дати перельоту відповідно до умов програми.

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Разом із квитком за спеціальним тарифом пасажир може оформити квитки для супроводжуючих осіб за тарифом для супроводжуючої особи (Companion fare), якщо така можливість доступна на відповідному рейсі. Квиток супроводжуючої особи має бути пов’язаний із квитком пасажира в одному бронюванні або шляхом внесення відповідної службової позначки/ремарки про зв’язок між бронюваннями.

Як скористатися програмою "Крила вдячності"

Щоб придбати квитки, пасажиру необхідно звернутися до контакт-центру SkyUp або на електронну пошту letstalk@skyup.aero надіслати фото посвідчення УБД та дочекатися підтвердження. За наявності місць на рейсі, працівники компанії оформлять для вас потрібний квиток.

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