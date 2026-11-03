Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Полювання на дешеві квитки: Ryanair знизив ціни на популярні напрямки

Полювання на дешеві квитки: Ryanair знизив ціни на популярні напрямки

Ua ru
3 листопада 2026 16:37
Розпродаж Ryanair до 5 грудня: доступні напрямки та ціни на квитки Новини.LIVE
Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair порадував пасажирів новим розпродажем. Компанія запустила акцію на рейси на жовтень, листопад та грудень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Грецію, Іспанія, Чехія та інші країни буквально "за копійки".

Детальніше про це розкажуть Новини.LIVE.

Реклама

Знижки Ryanair

Розпродаж буде діяти до кінця доби 5 грудня 2026 року, проте мандрівники одразу розкуповують найпопулярніші напрямки. Пропозиція поширюється на авіарейси з 4 листопада по 21 грудня 2026 року.

Частина доступних рейсів з цінами в один бік: 

  • Варшава – Афіни (Греція) – 21 євро;
  • Вроцлав – Валенсія (Іспанія) – 16 євро;
  • Гданськ – Прага (Чехія) – 15 євро;
  • Краків – Мальта – 15 євро;
  • Дюссельдорф – Порту (Португалія) – 14 євро;
  • Берлін – Барі (Італія) – 22 євро.

Пасажирам варто врахувати, що у вартість входить лише ручна поклажа, також не враховано адміністративний збір.

Читайте також:

Щоб не переплачувати за багаж, мандрівник без доплат може взяти із собою в літак невелику сумку, рюкзак або сумку для ноутбука розміром не більше 40 x 30 x 20 см.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї зими Ryanair скасує 550 000 місць на польоти до Естонії та Литви. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням аеропортових зборів у цих двох країнах. Натомість компанія вирішила збільшити пропускну спроможність до Іспанії та Італії.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

авіарейси розпродаж подорож туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації