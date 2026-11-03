Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair порадував пасажирів новим розпродажем. Компанія запустила акцію на рейси на жовтень, листопад та грудень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Грецію, Іспанія, Чехія та інші країни буквально "за копійки".

Детальніше про це розкажуть Новини.LIVE.

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Знижки Ryanair

Розпродаж буде діяти до кінця доби 5 грудня 2026 року, проте мандрівники одразу розкуповують найпопулярніші напрямки. Пропозиція поширюється на авіарейси з 4 листопада по 21 грудня 2026 року.

Частина доступних рейсів з цінами в один бік:

Варшава – Афіни (Греція) – 21 євро;

Вроцлав – Валенсія (Іспанія) – 16 євро;

Гданськ – Прага (Чехія) – 15 євро;

Краків – Мальта – 15 євро;

Дюссельдорф – Порту (Португалія) – 14 євро;

Берлін – Барі (Італія) – 22 євро.

Пасажирам варто врахувати, що у вартість входить лише ручна поклажа, також не враховано адміністративний збір.

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Щоб не переплачувати за багаж, мандрівник без доплат може взяти із собою в літак невелику сумку, рюкзак або сумку для ноутбука розміром не більше 40 x 30 x 20 см.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї зими Ryanair скасує 550 000 місць на польоти до Естонії та Литви. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням аеропортових зборів у цих двох країнах. Натомість компанія вирішила збільшити пропускну спроможність до Іспанії та Італії.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.