Самолет на взлетно-посадочной полосе. Фото: International Airport "Eugen Doga" Chisinau

У путешественников, планирующих поездки за границу этой зимой, будет немало вариантов перелетов из Кишинева. Из аэропорта им. Е. Доги можно будет без пересадок добраться до десятков городов Европы, Азии и Африки. Среди направлений есть как популярные европейские столицы, так и теплые курорты для зимнего отдыха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавское информационное агентство Moldpres.

Реклама

Куда можно полететь из Кишинева зимой 2026–2027 годов

Международный аэропорт "Евгений Дога" в Кишиневе обнародовал расписание на зимний сезон, который начался 25 октября и продлится до конца марта. В этот период пассажирам будут доступны 61 направление в 30 странах мира. Рейсы будут выполнять 25 авиакомпаний.

Полный список направлений из Кишинева на зимний сезон следующий:

Германия: Берлин, Дортмунд, Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Франкфурт-Ган, Гамбург, Мемминген, Нюрнберг, Штутгарт.

Италия: Болонья, Милан (аэропорты Бергамо и Мальпенса), Рим, Турин, Венеция, Верона.

Испания: Аликанте, Барселона, Валенсия.

Румыния: Брашов, Бухарест.

Польша: Варшава, Вроцлав.

Франция: Ницца, Париж (аэропорты Шарль-де-Голль и Бове).

Грузия: Батуми, Тбилиси.

Турция: Анталия, Стамбул (главный аэропорт и Сабиха Гекчен).

Египет: Эль-Аламейн, Хургада, Марса-Алам, Шарм-эль-Шейх.

Нидерланды: Амстердам.

Греция: Афины.

Азербайджан: Баку.

Швейцария: Базель.

Словакия: Братислава.

Бельгия: Брюссель (аэропорт Шарлеруа).

Венгрия: Будапешт.

Дания: Копенгаген.

Ирландия: Дублин.

ОАЭ: Дубай (с 20 декабря).

Армения: Ереван.

Кипр: Ларнака.

Португалия: Лиссабон.

Великобритания: Лондон (аэропорты Лутон, Станстед и Гатвик).

Вьетнам: Фукуок.

Чехия: Прага.

Латвия: Рига.

Болгария: София.

Израиль: Тель-Авив.

Австрия: Вена.

Танзания: Занзибар.

В то же время пассажирам рекомендуется внимательно проверять расписание перед покупкой билетов. Точные даты вылетов, наличие рейсов и свободных мест можно узнать на официальных сайтах авиакомпаний или в туристических агентствах.

Читайте также:

На каких рейсах можно сэкономить с ноября по декабрь

Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу авиабилетов на популярные европейские направления. Пассажиры могут дешево полететь в Испанию, Грецию, Чехию, Италию и другие страны. Например, билет из Дюссельдорфа в Порту стоит от 14 евро, из Гданьска в Прагу и из Кракова на Мальту — от 15 евро. За перелет из Вроцлава в Валенсию придется заплатить от 16 евро, из Варшавы в Афины — от 21 евро, а из Берлина в Бари — от 22 евро. Все цены указаны за перелет в одну сторону.

Акция действует до конца суток 5 декабря 2026 года и распространяется на рейсы с 4 ноября по 21 декабря. Перед бронированием следует учесть, что в акционную цену входит только небольшая ручная кладь, а административный сбор оплачивается отдельно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военные и ветераны могут приобрести билеты SkyUp за 1 евро плюс аэропортовые сборы. Для этого необходимо иметь удостоверение УБД и обратиться в контакт-центр авиакомпании или отправить документы по электронной почте. На каждом регулярном рейсе могут выделить до четырех льготных билетов, если есть свободные места.

Также Новини.LIVE рассказывали, как найти авиабилеты подешевле. Путешественница советует бронировать перелет за 2–3 месяца, следить за распродажами и проверять цены в разное время суток. Также можно сравнивать рейсы из соседних городов и покупать билеты непосредственно на сайтах авиакомпаний.