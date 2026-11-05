Розпродаж Wizz Air до 30 листопада: який подарунок можна виграти та які умови акції

Літак Wizz Air. Фото: Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував нову акцію для пасажирів. Переможець отримає поїздку на двох до батьківщини графа Дракули, румунського міста Брашов.

Про це йдеться на сайті Wizz Air, передає Новини.LIVE.

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Святкова акція Wizz Air

Переможець розпродажу отримає 2 пари квитків туди-назад до Брашова, дві ночі у чотиризірковому готелі та екскурсію до знаменитого замку Бран.

Щоб взяти участь, пасажирам необхідно забронювати квитки у додатку чи на сайті лоукостера до 30 листопада 2026 року.

Пропозиція на авіарейси у період з 15 листопада 2026 року до 31 січня 2027 року.

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Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

Вільнюс – Гданськ: від 16 євро;

Каунас – Лондон: від 24 євро;

Краків – Ніцца: від 34 євро;

Познань – Базель: від 18 євро;

Варшава – Мілан: від 22 євро;

Берлін – Белград: від 40 євро.

Мандрівникам варто врахувати, що в акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Сумка чи валіза має вміщатися під переднім сидінням в салоні літаку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE писали, чому варто двічі подумати над тим, щоб брати у літак Wizz Air навіть невелику валізу. На офіційному сайті лоукостера дуже чітко прописано, якою саме може бути безкоштовна ручна поклажа пасажира. Проте щодо валізи встановлені певні обмеження.