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Головна Транспорт Квитки дорожчають, але є вихід: мандрівниця розповіла, як економити на перельотах

Квитки дорожчають, але є вихід: мандрівниця розповіла, як економити на перельотах

Ua ru
30 жовтня 2026 15:37
Подорож літаком: як не переплачувати за авіаквитки
Пасажири в салоні літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Через війну Ірану із США та Ізраїлем вже з наступного року вартість авіаквитків може зрости одразу на 10-20%. Досвідчена мандрівниця поділилася секретами, як навіть попри здорожчання, вигідно літати світом.

Відповідний ролик опублікувала користувачка dashassk_ в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

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Як не переплачувати за авіаквитки

Мандрівниця порекомендувала придбати квитки за 2-3 місяці до подорожі, а на дальні рейси — можна і раніше. Краще чекати на розпродажі, зокрема, скоро "Чорна п'ятниця". Авіакомпанії будуть робити знижки на квитки, тому краще заздалегідь подумати про бажані напрямки і приготувати гроші.

"Часто вночі ціни на 5-10 євро можуть бути нижчими, тому дуже раджу іноді перевіряти ціну в різний час доби", — поділилась вона. 

За словами туристки, краще купувати квитки лише напряму в авіакомпанії. Також ніколи не варто змінювати валюту оплати на гривні, вигідніше залишити початкову. 

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"Шукаємо альтернативи, коли це потрібно, наприклад, тур. Виліт з Будапешта виходить набагато дорожчим, і ще й з пересадками, а з Відня, наприклад, є зручні прямі рейси. При цьому з Відня до Будапешта їхати всього близько трьох годин потягом чи автобусом", — розповіла дівчина.

Також завжди перевіряйте рейси з найближчих великих аеропортів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.

Також Новини.LIVE писали, що Skytrax обрав найкращі авіакомпанії у світі у 2026 році. Було оцінено понад 300 авіакомпаній. Компанія Vueling зі штаб-квартирою в Іспанії отримала нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія Європи. 

авіарейси подорож економія туризм квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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