УЗ змінила графік руху потягів — перелік маршрутів

Через російські удари Укрзалізниця вимушена постійно коригувати графік руху потягів. компанія оприлюднила актуальний статус руху поїздів 15 лютого у кількох регіонах.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ.

Безпекова ситуація на Сумщині

Регіональні поїзди в Сумській області курсують із обмеженнями — до/з Конотопа. Далі на північ — приміський поїзд або автобуси.

Як курсують потяги на Чернігівщині

Укрзалізниця попередили, що через постійні атаки дронів на контактну мережу та негоду можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямку.

Чи змінився рух потягів на Харківщині

Залізничникам вдалося відновити рух на пошкодженій дільниці в Лозовій, проте від Лозової в напрямку Краматорська в УЗ рух ускладнено, маршрут дублюють автобуси. В компанії також повідомили, що на Ізюмському напрямку регіональні експреси курсують відповідно до графіків.

Запоріжжя під посиленим контролем

В компанії попередили, що деякі поїзди сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;

№5/6 Ясіня — Запоріжжя;

№39/40 Солотвино —Запоріжжя – Солотвино

№731/732 Київ — Запоріжжя — Київ;

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів.

Окрім того, кілька регіональних потягів курсуватиме між Запоріжжям і Синельниковим та Синельниковим і Дніпром.

В УЗ попередили, що рейси далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям будуть коригуватися залежно від безпекової ситуації. Перевізник порекомендував пасажирам орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

Окрім того, оперативні сповіщення надсилатимуться в додатку УЗ, тому важливо увімкнути сповіщення в телефоні.

Що ще важливо знати українцям

В УЗ нарешті офіційно розставили всі крапки над "і" у дискусії щодо того, чи зобов'язані пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль.

Перевізник пояснив, що провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

Проте працівник залізниці не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні, тому важливо йти на поступки та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник спокійно міг виконати свої робочі обов'язки.

