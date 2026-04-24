Коли запустять четверту лінію метро в Києві і що цьому заважає

Пасажири у київському метро. Фото: Новини.LIVE

Київ досі не має чітких термінів запуску четвертої лінії метрополітену, хоча її планують десятиліттями. Проєкт Подільсько-Вигурівської гілки — жовтої лінії — досі залишається на папері, частково через війну, фінансові обмеження та технічні труднощі. Крім того, реалізація проєкту напряму пов’язана з добудовою Подільського мосту і загальним станом міської інфраструктури.

Новини.LIVE розповідає, на якому етапі плани по будівництву жовтої лінії метро.

Історія проєкту нової лінії метро

Ще у 1970-х, коли місто швидко розросталося на лівому березі, почали говорити про нову гілку. Тодішня влада Києва бачила її як магістраль через усе місто — від південного заходу до північного сходу. У схемах 1980-х років вона проходила через Солом’янку, центр, Поділ і далі через міст на Троєщину.

Пізніше концепцію не раз змінювали. Частину майбутніх станцій з проєкту прибрали, інші перенесли. Зокрема, у попередніх планах була передбачена пересадка на Оболонсько-Теремківську лінію зі станції "Контрактова площа", а на Сирецько-Печерську лінію — зі станції "Львівська брама".

Загалом, у Генплані Києва колись закладали доволі амбітні цифри: п’ять ліній замість трьох, понад 100 км колій і майже удвічі більше станцій. На практиці ці орієнтири виглядають занадто оптимістично.

Читайте також:

Проєкт першої черги

Наразі у КП "Київський метрополітен" є документація на будівництво першої черги Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Згідно з проєктом, ця дільниця довжиною 7,2 км визначена як перша черга будівництва нової лінії та включає 7 станцій.

Мова йде про такі майбутні станції:

"Глибочицька" — матиме перехід на станцію Лук'янівська Сирецько-Печерської лінії;

"Подільська" — матиме перехід на станцію Тараса Шевченка Оболонсько-Теремківської лінії;

Три станції на естакаді Подільського мостового переходу:

"Суднобудівна";

"Труханів острів";

"Затока Десенка".

Ще одна станція, "Райдужна", має стати частиною транспортно-пересадочного вузла на території Русанівських садів.

Ключовий вузол тут — Подільський мостовий перехід. Його будують роками, із затримками, змінами кошторису і постійними скандалами. Без нього запуск нової гілки виглядає малореалістичним.

Терміни будівництва постійно зсуваються

Проєкт будівництва жовтої лінії тягнеться вже багато десятиліть. За цей час розпався СРСР, Україна здобула незалежність, змінилися економічні умови, підходи до будівництва і навіть назви станцій.

А в останні роки додалися фактори війни і дефіциту ресурсів. Тому термінів запуску жовтої лінії наразі немає, і в найближчі роки вони навіть не проглядаються.

