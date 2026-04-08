Метро в Києва: які станції варто відвідати іноземним туристам

Перехід на одній зі столичних станцій метро. Фото: Новини.LIVE

Столичний метрополітен є найдоступнішим транспортом у місті. Його потяги не лише доставляють на роботу та навчання, а й до відомих туристичних локацій Києва. Проте деякі станції підземки і є пам’ятками, які варто побачити гостям столиці та іноземцям.

Новини.LIVE розкаже про найгарніші станції столичного метро.

Станція "Золоті ворота"

"Золоті ворота" — це 29-та станція столичного метрополітену, розташована на Сирецько-Печерській лінії (зеленій) лінії метро та відкрита у 1989 році. Окрім того, що вона є візитною карткою київської підземки, її неймовірна краса неодноразово була визнана іноземними авторитетними виданням, зокрема, The Daily Telegraph і The Guardian.

Стіни станції прикрашають мозаїчні панно з історіями часів Київської Русі. Зокрема, у торцях середньої нави зображені дві великі композиції. Арки прикрашені мозаїками київських князів та давньоруських храмів.

Мозаїки на станції "Золоті ворота". Фото: скриншот

Станція "Хрещатик"

Вона була відрита однією з перших у 1952 році. Станція "Хрещатик" розташована на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії, між станціями "Театральна" та "Арсенальна". У 1986 році станція отримала статус "пам'ятки архітектури місцевого значення".

Стилістика станції відображає джерела українського мистецтва. Її мармурові пілони прикрашені яскравими вставками майоліки. Це квітковий орнамент, створений художницею Оксаною Грудзинською.

Станція "Славутич"

Вона розташована на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії між стаціями "Видубичі" та "Осокорки". В неї доволі незвичний інтер'єр, який точно закарбується у вашій пам'яті.

Архітектори надихалися картиною Архипа Куїнджі "Місячна ніч на Дніпрі" — колійні стіни з блакитного профілю й білого мармуру, розвинута ферма під чорним перекриттям із цяточними світильниками, які нагадують зіркове небо.

Стелі прикрашають авторські конструкції у вигляді водяних лілій, а торці станції — стилізована композицію, що символізує річище Дніпра.

Станція "Славутич". Фото: livejournal.com

