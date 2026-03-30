У Харкові почнуть будувати нову станцію метро: де вона буде розташована

Вагон метрополітену.

У Харкові продовжують будувати нові станції третьої лінії метро. На роботи виділено 320 мільйонів євро. Половину позичили в Європейського банку реконструкції та розвитку, другу половину — у Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Програму соціального і економічного розвитку Харківської області.

План будівництва

Реалізація проекту передбачає виконання щонайменше таких пунктів:

будівництво третьої лінії Харківського метрополітену від станції "Метробудівників" до станції "Одеська" довжиною 3,47 км із двома станціями – "Державінська" і "Одеська";

будівництво електродепо "Олексіївське" на 100 вагонів для обслуговування третьої лінії метрополітену;

придбання рухомого складу метрополітену.

На сьогоднішній день Харківська міська рада використала власні кошти у сумі 5,3 мільйона євро для завершення програми переселення.

Зокрема, міські органи влади придбали у власників 86 земельних ділянок і об'єктів нерухомого майна, які були розташовані в межах зони запланованого будівництва.

Що відомо про майбутню станцію "Державінська"

"Державінська" — проєктована станція Харківського метрополітену. Буде розташована біля Харківського м'ясокомбінату на Олексіївській лінії метро, між станціями "Метробудівників" та "Каштанова", поряд із колишньою вулицею Державінською.

Через дію закону про деколонізацію станція буде мати нову назву. В 2023 році вулицю Державінську перейменували на честь загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Але яку назву буде мати станція, поки невідомо.

Будівництво цієї станції необхідно для розвантаження станції "Левада", також вона прийме на себе пасажирів з приміських автобусів та маршруток південного напрямку, і завантажить пересадочний вузол "Метробудівників"/"Спортивна".

