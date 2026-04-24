Когда запустят четвертую линию метро в Киеве и что этому мешает

Пассажиры в киевском метро. Фото: Новини.LIVE

Киев до сих пор не имеет четких сроков запуска четвертой линии метрополитена, хотя ее планируют десятилетиями. Проект Подольско-Выгуровской ветки — желтой линии — до сих пор остается на бумаге, частично из-за войны, финансовых ограничений и технических трудностей. Кроме того, реализация проекта напрямую связана с достройкой Подольского моста и общим состоянием городской инфраструктуры.

Новини.LIVE рассказывает, на каком этапе планы по строительству желтой линии метро.

История проекта новой линии метро

Еще в 1970-х, когда город быстро разрастался на левом берегу, начали говорить о новой ветке. Тогдашняя власть Киева видела ее как магистраль через весь город — от юго-запада до северо-востока. В схемах 1980-х годов она проходила через Соломенку, центр, Подол и далее через мост на Троещину.

Позже концепцию не раз меняли. Часть будущих станций из проекта убрали, другие перенесли. В частности, в предыдущих планах была предусмотрена пересадка на Оболонско-Теремковскую линию со станции "Контрактова площа", а на Сырецко-Печерскую линию — со станции "Львівська брама".

В целом, в Генплане Киева ранее закладывали довольно амбициозные цифры: пять линий вместо трех, более 100 км путей и почти вдвое больше станций. На практике эти ориентиры выглядят слишком оптимистично.

Читайте также:

Проект первой очереди

Сейчас у КП "Киевский метрополитен" есть документация на строительство первой очереди Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Согласно проекту, этот участок длиной 7,2 км определен как первая очередь строительства новой линии и включает 7 станций.

Речь идет о таких будущих станциях:

"Глубочицкая" — будет иметь переход на станцию Лукьяновская Сырецко-Печерской линии;

"Подольская" — будет иметь переход на станцию Тараса Шевченко Оболонско-Теремковской линии;

Три станции на эстакаде Подольского мостового перехода:

"Судостроительная";

"Труханов остров";

"Залив Десенка".

Еще одна станция, "Радужная", должна стать частью транспортно-пересадочного узла на территории Русановских садов.

Ключевой узел здесь — Подольский мостовой переход. Его строят годами, с задержками, изменениями сметы и постоянными скандалами. Без него запуск новой ветки выглядит малореалистичным.

Сроки строительства постоянно сдвигаются

Проект строительства желтой линии тянется уже много десятилетий. За это время распался СССР, Украина обрела независимость, изменились экономические условия, подходы к строительству и даже названия станций.

А в последние годы добавились факторы войны и дефицита ресурсов. Поэтому сроков запуска желтой линии пока нет, и в ближайшие годы они даже не просматриваются.

