Метро Позняки — куди веде таємний перехід зі станції

Секретний перехід на станції "Позняки" у Києві. Фото: УНІАН, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE

Станція київського метро "Позняки" приховує таємний перехід, про який навіть не здогадуються кияни. Про наявність цього переходу повідомив український блогер DF1.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на відео блогера.

Реклама

Читайте також:

Станція Позняки — таємний перехід

Блогер DF1 роз'яснив, у чому полягає таємниця білих ніш, які помічає кожен, хто опиняється на цій станції.

Загадкові ніші на станції метро "Позняки". Фото: кадр з відео

За його поясненням, за цими нішами захований перехід на іншу станцію, яку так і не збудували.

Станцію "Позняки" відкрили у 1994 році. Тоді район вважався віддаленим, і доїхати туди було непросто.

"Саме тому відкриття метро значно спростило життя мешканців району на відміну від, наприклад, жителів Троєщини", — розповів блогер.

Розгадка таємниці — у старих картах метро

Автор каналу пояснив, що на багатьох старих схемах метро видно намічену, але незбудовану гілку.

"Якщо ми поглянемо на старі мапи київського метро, то помітимо на них перспективну лінію метро "Лівобережна". В різні часи її планували зробити то лінією метро, то швидкісного трамваю. А на станції метро "Позняки" як раз і мав би бути потужний пересадковий вузол з переходом на одну зі станцій Лівобережної лінії", — розповів він.

Тобто ці білі ніші на станції метро Позняки, як і галерея над однією з колій, є закладкою під майбутній перехід на станцію Лівобережної лінії метро, яку, на жаль, так і не збудували.

Раніше ми розповідали про станції метро у Києві, де ніколи не виходять пасажири.

Виявляється, що попри нові ідеї та проєкти в стінах київського метро заховані недобудовані та покинуті станції-привиди.

Також ми писали про метрополітен у Львові — що встигли збудувати у радянські часи та чому зупинили процес.

Проєкти 1970-х передбачали два тунелі під центром міста, придатними для метро. До них мали підходити наземні лінії.

Один тунель планували прокласти від району Підзамче до перехрестя Франка і Снопківської. Інший — від початку Сахарова до Личаківської. Підземні роботи стартували зі спорудження вентиляційної шахти у дворі палацу Потоцьких.