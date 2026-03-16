Станція метро "Одеська" у Києві: де планують нову кінцеву синьої гілки

Станція метро "Одеська" у Києві: де планують нову кінцеву синьої гілки

Дата публікації: 16 березня 2026 07:32
Станція метро "Одеська" у Києві: де планують нову кінцеву синьої гілки
Вагон київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену замість станції "Теремки" стане проектована станція "Одеська". Детальний план території району Теремки-ІІІ у Голосіївському районі міста Києва передбачає її розташування вздовж автодороги Київ — Одеса. 

Передбачається, що станція буде побудована на межі Києва та Київській області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Назва майбутньої станції і сучасний стан проєкту

Майбутню станцію назвали на честь розташованої поруч Одеської площі, а сама площа отримала цю назву через близькість до автомагістралі міжнародного значення М05E95, яка з'єднує Київ з Одесою.

Але через недостатнє фінансування, а пізніше — через воєнний стан, роботи по будівництву станція "Одеська" на сьогодняшній день так і не стартували. 

Станом на 2026 рік діюча кінцева зупинка Оболонсько-Теремківській лінії "Теремки" залишається останньою на південній ділянці синьої гілки.

Усі зусилля метробудівців наразі спрямовані на продовження Сирецько-Печерської лінії, де будують станції "Мостицька" та "Варшавська".

За словами мера міста Віталія Кличко, "Мостицьку" буде відкрито вже цього року. Станом на березень 2026 року вже побудовано правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", а також частину вентиляційних вузлів й прокладено мережі.

"Мостицька" буде з'єднана за унікальною технологією двоярусних монолітних тунелей з іншою проєктною станцією "Варшавська". Завдяки такій конструкції потяги між станціями Мостицька та "Варшавська" будуть курсувати один за одним.

Раніше ми розповідали про єдину станцію метро у Києві, яка має три поверхи. Вона розташована на Святошинсько-Броварській лінії та є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. За своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій метро столиці.

Також ми показували, як би могло виглядати метро у Львові. Його почали зводити ще у 1980-х роках, проте через ряд причин роботи згорнули. Для відновлення будівництва є велика проблема — під проспектом Свободи протікає річка Полтава і роботи можуть спричинити руйнування історичних будівель.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
