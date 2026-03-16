Станція метро "Одеська" у Києві: де планують нову кінцеву синьої гілки

Кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену замість станції "Теремки" стане проектована станція "Одеська". Детальний план території району Теремки-ІІІ у Голосіївському районі міста Києва передбачає її розташування вздовж автодороги Київ — Одеса.

Передбачається, що станція буде побудована на межі Києва та Київській області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Назва майбутньої станції і сучасний стан проєкту

Майбутню станцію назвали на честь розташованої поруч Одеської площі, а сама площа отримала цю назву через близькість до автомагістралі міжнародного значення М05E95, яка з'єднує Київ з Одесою.

Але через недостатнє фінансування, а пізніше — через воєнний стан, роботи по будівництву станція "Одеська" на сьогодняшній день так і не стартували.

Станом на 2026 рік діюча кінцева зупинка Оболонсько-Теремківській лінії "Теремки" залишається останньою на південній ділянці синьої гілки.

Усі зусилля метробудівців наразі спрямовані на продовження Сирецько-Печерської лінії, де будують станції "Мостицька" та "Варшавська".

Коли відкриють станцію метро "Мостицька" в Києві

За словами мера міста Віталія Кличко, "Мостицьку" буде відкрито вже цього року. Станом на березень 2026 року вже побудовано правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", а також частину вентиляційних вузлів й прокладено мережі.

"Мостицька" буде з'єднана за унікальною технологією двоярусних монолітних тунелей з іншою проєктною станцією "Варшавська". Завдяки такій конструкції потяги між станціями Мостицька та "Варшавська" будуть курсувати один за одним.

