Головна Транспорт "Загорівська": що відомо про станцію метро, яку почали будувати та кинули

"Загорівська": що відомо про станцію метро, яку почали будувати та кинули

Дата публікації: 27 березня 2026 07:32
Пасажири на платформі станції київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Між станціями "Дорогожичі" та "Лук'янівська" розташована незавершена станція метро "Загорівська" (інша назва — ім.Герцена), про яку відомо небагатьом киянам. Ця станція планувалась в радянські часи як вихід до будівлі Вищої партійної школи, яка мала готувати майбутніх лідерів країни. Але будівництво розпочали лише в середині 1990-х, вже після розвалу СРСР.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, якою планувался ця станція та чому не була добудована.

Коли мали відкрити станцію "Загорівська" 

Будівництво станції планували завершити одночасно з відкриттям "Дорогожичів". Проте економічна криза середини дев'яностих років зупинила роботу на ранній стадії.

Проєкт станції метро "Загорівська" (ім.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com
Проєкт станції метро "Загорівська" (ім.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com

У тунелі встигли лише встановити металеву платформу потрібних розмірів і кілька технічних вузлів. Станція не має ні вестибюля, ні пасажирської зали, а на її місці є лише вентиляційна шахта з виходом на поверхню. 

Де знаходиться станція 

Недобудована станція "Загорівська" розташована на Сирецько-Печерській лінії метрополітену.

Вигляд платформи на станціЇ метро "Загорівська" (ім.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com

Кияни бачать недобудований тунель, проїжджаючи зеленою гілкою між "Дорогожичами" та "Лук'янівською", але навіть не здогадуються, що це — закинута станція, яка могла б розвантажити пасажиропотік прилеглих житлових масивів. 

Тунель станції метро "Загорівська" (ім.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com

Як використовують недобудовану станцію

На цей час металева платформа служить для  евакуаційних цілей у разі потреби. Її застосовують, щоб виводити пасажирів з поїздів на поверхню.

Крім того, платформу використовують для технічних потреб працівники метрополітену.

Розташування станції метро "Загорівська" (ім.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com

Що ще варто знати про метро у Києві

Раніше Новини.LIVE писали про те, де планують збудувати нову кінцеву станцію синьої гілки метро київського метрополітену. 
Передбачається, що кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії замість станції "Теремки" стане проектована станція "Одеська". Вона буде побудована на межі Києва та Київській області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

Також Новини.LIVE повідомляли, що замість станції "Академмістечко" кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії стане станція "Новобіличі", яку планували відкрити ще у 2003 році.

Планується зведення станції одночасно з новим електродепо метрополітену, а вхід-вихід розташують поруч з платформою Новобіличі біля однойменного житлового масиву.

Ще Новини.LIVE розповідали про єдину станцію метро у Києві, яка має три поверхи. Станція розташована на Святошинсько-Броварській лінії та належить до групи найзавантаженіших у київському метрополітені. Крім того, її оформлення містить найбільшу кількість декоративних елементів серед наземних станцій столиці.

Олександр Шорохов - Редактор
