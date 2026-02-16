Відео
Головна Транспорт Метро у Львові — що встигли збудувати і чому зупинили

Метро у Львові — що встигли збудувати і чому зупинили

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 07:32
Метро у Львові — перелік майбутніх станцій та коли можуть збудувати
Інтернет-мем про львівське метро. Фото: СтрімкоUA

Містяни Львова давно жартують про нібито існуючий у місті таємний метрополітен. Ця тема давно перетворилася на міський мем. Але якщо відкласти жарти, то проєкти підземного транспорту у місті справді існували — і не один раз.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Youtube-канал Alex Shutyuk.

З чого починався проєкт Львівського метро

Ідея львівського метро починалася не з класичних станцій і поїздів, а з підземного трамвая. Ще в 1960-х у перспективних планах розвитку Львова з’явилася думка про швидкісний трамвай, частину якого хотіли пустити під землею. 

А у 1970-х почали проєктувати конкретніше — передбачали два тунелі під центром міста з габаритами, фактично придатними для метро. До них мали підходити наземні лінії.

Один тунель планували прокласти від району Підзамче до перехрестя Франка і Снопківської. Інший — від початку Сахарова до Личаківської. Згодом розглядали й третій — через площу Франка, Цитадель, Бандери до вокзалу і далі в бік Янівського цвинтаря.

У 1987 році навіть з’явилася перша швидкісна наземна ділянка — від Сахарова до Наукової. Підземні роботи "легкого метро" стартували зі спорудження вентиляційної шахти у дворі палацу Потоцьких. Але далі настали кінець 1980-х, фінансова криза — і проєкт заморозили.

Метро, яке не сталося

У середині 1990-х Львів включили до державної програми метробудування як перспективне місто. Розглядали варіант легкого метро — зокрема систему "Радан", яку розробили в АНТК імені Антонова.

Ця система мала бути дешевшою за класичне метро, майже безшумною і автоматизованою. Її пропонували не лише для Львова, а й для Одеси та інших міст. Але жоден із цих проєктів так і не вийшов за межі паперу.

У Генплані Львова на 2010–2025 роки знову з’явилися перспективні лінії легкого метро. На схемі міського та зовнішнього транспорту, яка є додатком до Генплану, позначено такі три можливі напрямки ліній:

  • з кінця Стрийської через Софіївку під Високим Замком і район Промислової до кінця вулиці Миколайчука;
  • від Південного через Привокзальну під Городоцькою і Богдана Хмельницького в Дубляни;
  • з Рясного через Левандівку і Головний залізничний вокзал під вулицею Степана Бандери, далі через Цитадель та Личаків під Трактом Глинянським до Лисинич.

Проте навіть в межах самого Генплану реалізацію проєкту не передбачили — лише "на перспективу". 

Метро у Львові - що встигли збудувати і чому зупинили - фото 1
 Одна із фантазійних схем Львівського метро. Фото: Wikipedia

Мем і реальність

Паралельно з цим у соцмережах народився гротескний "львівський метрополітен" — інтернет-мем, який висміює російські пропагандистські наративи. За вигаданою історією, метро нібито збудували під час Другої світової війни, а його лінії мають форму тризуба.  

Станом на сьогодні жодного діючого метро у Львові немає. Новий генеральний план міста ще не затверджений, а в умовах повномасштабної війни про масштабне підземне будівництво наразі не йдеться. Хоча сама ідея періодично повертається у публічний простір.  

Раніше ми писали, який вигляд мали перші станції Київського метрополітену під час їх відкриття. До вашої уваги пропонуються архівні фото. 

Також дізнайтеся про одну з найгарніших станцій метро в Харків, стіни якої нагадують льодовий палац. Станція розташована на синій, Салтівській лінії метрополітену. Вихід зі станції веде до найбільшого ринку в місті. 

метро Львів трамвай метрополітен станції метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
