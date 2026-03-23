Майбутня станція метро "Новобіличі" у Києві: нова кінцева червоної гілки

Майбутня станція метро "Новобіличі" у Києві: нова кінцева червоної гілки

Дата публікації: 23 березня 2026 07:32
Майбутня станція метро "Новобіличі" у Києві: нова кінцева червоної гілки
Вагон київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену замість станції "Академмістечко" стане проектована станція "Новобіличі". Згідно з проєктом за станцією розташовуватиметься електродепо метрополітену. Передбачається, що вихід зі станції буде біля залізничної платформи Новобіличі, що неподалік однойменного масиву.

Про складну історію будівництва нової станції повідомляє редакція Новини.LIVE

Станція, на яку чекають чверть століття

За планом, станція "Новобіличі" мала бути збудована ще у 2003 році, за часів Леоніда Кучми, але будівництво постійно відкладалося. 

У червні 2017 року було оголошено тендер на прокладання лінії до станції "Новобіличі" з розташуванням депо метрополітену. Згідно з проєктом, роботи мали завершитися у 2022 році. Переможцем визнали компанію "Метротунельпроект", але після повторного аналізу поданих документів замовник, КП "Київський метрополітен", відмовився підписувати договір.

Протягом 2017 року замовник провів ще кілька тендерів з ідентичними вимогами, але кожен раз скасовував підсумки аукціонів.

Стан проєкту на 2026 рік

Продовження гілки столичного метро від станції "Академмістечко" залишається у планах розвитку Києва. Але наразі кошти на будівництво цієї ділянки не виділені.

У 2024 році у Департаменті транспорту КМДА повідомили, що будівництво нової дільниці Святошинсько-Броварської лінії передбачено Генпланом Києва, але коштів на це поки немає.

Станцію "Новобіличі", найімовірніше, почнуть зводити тільки після введення в експлуатацію станцій "Мостицька" та "Варшавська".

Станом на 2026 рік діючею кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії залишається "Академмістечко".

Що ще цікаво знати про київський метрополітен

Раніше ми розказували про станцію метро у Києві, де заховані таємні тунелі. В тунелях станції "Театральна" можна знімати справжні фільми жахів чи трилери.

У іржавих тунелях з демонтованими рейками постійно стоїть туман і для відповідної атмосфери не вистачає хіба що привидів. 

Також ми писали про таємницю станції метро "Позняки" та її секретний перехід, про який навіть не здогадуються кияни. За білими нішами однієї з галерей захований перехід на іншу станцію, яку так і не збудували.

Ще дізнайтеся, як би могло виглядати метро у Львові. Його почали зводити ще у 1980-х роках, проте через ряд причин роботи згорнули. Для відновлення будівництва є велика проблема — під проспектом Свободи протікає річка Полтава і роботи можуть спричинити руйнування історичних будівель.

Київ метро метрополітен станції метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
