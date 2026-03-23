Майбутня станція метро "Новобіличі" у Києві: нова кінцева червоної гілки

Кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену замість станції "Академмістечко" стане проектована станція "Новобіличі". Згідно з проєктом за станцією розташовуватиметься електродепо метрополітену. Передбачається, що вихід зі станції буде біля залізничної платформи Новобіличі, що неподалік однойменного масиву.

Станція, на яку чекають чверть століття

За планом, станція "Новобіличі" мала бути збудована ще у 2003 році, за часів Леоніда Кучми, але будівництво постійно відкладалося.

У червні 2017 року було оголошено тендер на прокладання лінії до станції "Новобіличі" з розташуванням депо метрополітену. Згідно з проєктом, роботи мали завершитися у 2022 році. Переможцем визнали компанію "Метротунельпроект", але після повторного аналізу поданих документів замовник, КП "Київський метрополітен", відмовився підписувати договір.

Протягом 2017 року замовник провів ще кілька тендерів з ідентичними вимогами, але кожен раз скасовував підсумки аукціонів.

Стан проєкту на 2026 рік

Продовження гілки столичного метро від станції "Академмістечко" залишається у планах розвитку Києва. Але наразі кошти на будівництво цієї ділянки не виділені.

У 2024 році у Департаменті транспорту КМДА повідомили, що будівництво нової дільниці Святошинсько-Броварської лінії передбачено Генпланом Києва, але коштів на це поки немає.

Станцію "Новобіличі", найімовірніше, почнуть зводити тільки після введення в експлуатацію станцій "Мостицька" та "Варшавська".

Станом на 2026 рік діючею кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії залишається "Академмістечко".

