"Загоровская": что известно о станции метро, которую начали строить и бросили

"Загоровская": что известно о станции метро, которую перестали строить
Между станциями "Дорогожичи" и "Лукьяновская" расположена незавершенная станция метро "Загоровская" (другое название — им.Герцена), о которой известно немногим киевлянам. Эта станция планировалась в советские времена как выход к зданию Высшей партийной школы, которая должна была готовить будущих лидеров страны. Но строительство начали только в середине 1990-х, уже после развала СССР.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, какой планировалась эта станция и почему не была достроена.
Когда должны были открыть станцию "Загоровская"
Строительство станции планировали завершить одновременно с открытием "Дорогожичей". Однако экономический кризис середины девяностых годов остановил работу на ранней стадии.
В тоннеле успели лишь установить металлическую платформу нужных размеров и несколько технических узлов. Станция не имеет ни вестибюля, ни пассажирского зала, а на ее месте сейчас только вентиляционная шахта с выходом на поверхность.
Где находится станция
Недостроенная станция "Загоровская" расположена на Сырецко-Печерской линии метрополитена.
Киевляне видят недостроенный тоннель, проезжая по зеленой ветке между "Дорогожичами" и "Лукьяновской", но даже не догадываются, что это — заброшенная станция, которая могла бы разгрузить пассажиропоток близлежащих жилых массивов.
Как используют недостроенную станцию
В настоящее время металлическая платформа служит для эвакуационных целей в случае необходимости. Ее применяют, чтобы выводить пассажиров из поездов на поверхность.
Кроме того, платформу используют для технических нужд работники метрополитена.
Что еще стоит знать о метро в Киеве
Ранее Новини.LIVE писали о том, где планируют построить новую конечную станцию синей ветки метро киевского метрополитена.
Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".
Также Новини.LIVE сообщали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году.
Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена, а вход-выход расположат рядом с платформой Новобеличи возле одноименного жилого массива.
Еще Новини.LIVE рассказывали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Станция расположена на Святошинско-Броварской линии и относится к группе самых загруженных в киевском метрополитене. Кроме того, ее оформление содержит наибольшее количество декоративных элементов среди наземных станций столицы.
Читайте Новини.LIVE!