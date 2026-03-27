"Загоровская": что известно о станции метро, которую начали строить и бросили

Главная Транспорт "Загоровская": что известно о станции метро, которую перестали строить

"Загоровская": что известно о станции метро, которую перестали строить

Дата публикации 27 марта 2026 07:32
Пассажиры на платформе станции киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Между станциями "Дорогожичи" и "Лукьяновская" расположена незавершенная станция метро "Загоровская" (другое название — им.Герцена), о которой известно немногим киевлянам. Эта станция планировалась в советские времена как выход к зданию Высшей партийной школы, которая должна была готовить будущих лидеров страны. Но строительство начали только в середине 1990-х, уже после развала СССР.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, какой планировалась эта станция и почему не была достроена.

Когда должны были открыть станцию "Загоровская"

Строительство станции планировали завершить одновременно с открытием "Дорогожичей". Однако экономический кризис середины девяностых годов остановил работу на ранней стадии.

Проект станции метро "Загоровская" (им.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com
Проект станции метро "Загоровская" (им.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com

В тоннеле успели лишь установить металлическую платформу нужных размеров и несколько технических узлов. Станция не имеет ни вестибюля, ни пассажирского зала, а на ее месте сейчас только вентиляционная шахта с выходом на поверхность.

Где находится станция

Недостроенная станция "Загоровская" расположена на Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Вид платформы на станции метро "Загоровская" (им.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com

Киевляне видят недостроенный тоннель, проезжая по зеленой ветке между "Дорогожичами" и "Лукьяновской", но даже не догадываются, что это — заброшенная станция, которая могла бы разгрузить пассажиропоток близлежащих жилых массивов.

Тоннель станции метро "Загоровская" (им.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com

Как используют недостроенную станцию

В настоящее время металлическая платформа служит для эвакуационных целей в случае необходимости. Ее применяют, чтобы выводить пассажиров из поездов на поверхность.

Кроме того, платформу используют для технических нужд работники метрополитена.

Расположение станции метро "Загоровская" (им.Герцена). Фото: tov-tob.livejournal.com

Что еще стоит знать о метро в Киеве

Ранее Новини.LIVE писали о том, где планируют построить новую конечную станцию синей ветки метро киевского метрополитена.

Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Также Новини.LIVE сообщали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году.

Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена, а вход-выход расположат рядом с платформой Новобеличи возле одноименного жилого массива.

Еще Новини.LIVE рассказывали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Станция расположена на Святошинско-Броварской линии и относится к группе самых загруженных в киевском метрополитене. Кроме того, ее оформление содержит наибольшее количество декоративных элементов среди наземных станций столицы.

Александр Шорохов
