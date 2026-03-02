Триповерхова станція метро у Києві — де розташована

Єдина станція метро у Києві, яка має три поверхи — де вона розташована
Кінцева станція "Лісова" в Києві, що розташована на Святошинсько-Броварській лінії, є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. Але не всі знають, чим саме вона унікальна.
Про деякі особливості станції повідомляє Новини.LIVE з посилання на Youtube-канал Двори Києва.
Чим унікальна станція "Лісова"
Наприкінці 1970-х на мапі Києва з'явилася ще одна станція метро — "Піонерська", тепер "Лісова".
"Здається, за своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій Київа. Два ряди колон у центрі платформи, немов рами картин, на яких прикріплюються металеві візерунки та вставки з вітражного скла", — розповідають на каналі.
Раніше за станцією "Чернігівська" знаходився пункт технічного обслуговування. Коли ж кінцевою стала "Лісова", будівлю розібрали. Тепер усе, що про неї нагадує — залишки цегляних стін на перегоні між двома станціями. Їх досі можна побачити з вікон вагона.
"Лісова" має два виходи, сполучені з підземними переходами під Броварським проспектом, і вважається однією з найзавантаженіших станцій у київському метро.
А ще "Лісова" — єдина наземна станція Києва, яка має три поверхи.
Що ще цікаво знати пасажирам метро
Щодня тисячі киян та гостей столиці добираються до роботи, лікарень та інших локацій міста метрополітеном.
Але в той час, коли цінна кожна хвилина, потяг іноді зупиняється і стоїть посеред тунелю деякий час.
Хтось починає нервувати, а частина інших пасажирів вважає, що сталася поломка. Проте досвідчений машиніст пояснив, що все у рази простіше.
Він розповів, що потяг, як правило, зупиняють серед тунелю задля висадки людей, які проводять певні роботи в метро під час руху поїздів.
В стінах підземки постійно кипить робота, яку ми не помічаємо — прибиральники наводять лад на станціях, а працівники лагодять тунелі та колії.
