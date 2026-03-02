Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Єдина станція метро у Києві, яка має три поверхи — де вона розташована

Єдина станція метро у Києві, яка має три поверхи — де вона розташована

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 07:32
Триповерхова станція метро у Києві — де розташована
Станція метро "Лісова". Фото: Comments, Mirmetro. Колаж: Новини.LIVE

Кінцева станція "Лісова" в Києві, що розташована на Святошинсько-Броварській лінії, є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. Але не всі знають, чим саме вона унікальна. 

Про деякі особливості станції повідомляє Новини.LIVE з посилання на Youtube-канал Двори Києва

Реклама
Читайте також:

Чим унікальна станція "Лісова"

Наприкінці 1970-х на мапі Києва з'явилася ще одна станція метро — "Піонерська", тепер "Лісова".

"Здається, за своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій Київа. Два ряди колон у центрі платформи, немов рами картин, на яких прикріплюються металеві візерунки та вставки з вітражного скла", — розповідають на каналі.

Раніше за станцією "Чернігівська" знаходився пункт технічного обслуговування. Коли ж кінцевою стала "Лісова", будівлю розібрали. Тепер усе, що про неї нагадує — залишки цегляних стін на перегоні між двома станціями. Їх досі можна побачити з вікон вагона.

"Лісова" має два виходи, сполучені з підземними переходами під Броварським проспектом, і вважається однією з найзавантаженіших станцій у київському метро.

А ще "Лісова" — єдина наземна станція Києва, яка має три поверхи.

Що ще цікаво знати пасажирам метро

Щодня тисячі киян та гостей столиці добираються до роботи, лікарень та інших локацій міста метрополітеном. 

Але в той час, коли цінна кожна хвилина, потяг іноді зупиняється і стоїть посеред тунелю деякий час.

Хтось починає нервувати, а частина інших пасажирів вважає, що сталася поломка. Проте досвідчений машиніст пояснив, що все у рази простіше.

Він розповів, що потяг, як правило, зупиняють серед тунелю задля висадки людей, які проводять певні роботи в метро під час руху поїздів. 

В стінах підземки постійно кипить робота, яку ми не помічаємо — прибиральники наводять лад на станціях, а працівники лагодять тунелі та колії.

Раніше ми розповідали про станції метро у Києві, де ніколи не виходять пасажири.

Виявляється, що попри нові ідеї та проєкти в стінах київського метро заховані недобудовані та покинуті станції-привиди.

Також ми писали про таємницю станції метро "Позняки" та її секретний перехід, про який навіть не здогадуються кияни.

За білими нішами однієї з галерей захований перехід на іншу станцію, яку так і не збудували.

Київ метро пасажири метрополітен станції метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації