Триповерхова станція метро у Києві — де розташована

Станція метро "Лісова". Фото: Comments, Mirmetro. Колаж: Новини.LIVE

Кінцева станція "Лісова" в Києві, що розташована на Святошинсько-Броварській лінії, є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. Але не всі знають, чим саме вона унікальна.

Про деякі особливості станції повідомляє Новини.LIVE з посилання на Youtube-канал Двори Києва.

Чим унікальна станція "Лісова"

Наприкінці 1970-х на мапі Києва з'явилася ще одна станція метро — "Піонерська", тепер "Лісова".

"Здається, за своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій Київа. Два ряди колон у центрі платформи, немов рами картин, на яких прикріплюються металеві візерунки та вставки з вітражного скла", — розповідають на каналі.

Раніше за станцією "Чернігівська" знаходився пункт технічного обслуговування. Коли ж кінцевою стала "Лісова", будівлю розібрали. Тепер усе, що про неї нагадує — залишки цегляних стін на перегоні між двома станціями. Їх досі можна побачити з вікон вагона.

"Лісова" має два виходи, сполучені з підземними переходами під Броварським проспектом, і вважається однією з найзавантаженіших станцій у київському метро.

А ще "Лісова" — єдина наземна станція Києва, яка має три поверхи.

Що ще цікаво знати пасажирам метро

Щодня тисячі киян та гостей столиці добираються до роботи, лікарень та інших локацій міста метрополітеном.

Але в той час, коли цінна кожна хвилина, потяг іноді зупиняється і стоїть посеред тунелю деякий час.

Хтось починає нервувати, а частина інших пасажирів вважає, що сталася поломка. Проте досвідчений машиніст пояснив, що все у рази простіше.

Він розповів, що потяг, як правило, зупиняють серед тунелю задля висадки людей, які проводять певні роботи в метро під час руху поїздів.

В стінах підземки постійно кипить робота, яку ми не помічаємо — прибиральники наводять лад на станціях, а працівники лагодять тунелі та колії.

