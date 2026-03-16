За що Укрзалізниця штрафує пасажирів у березні — 5 причин

Мандрівники в потязі Укрзалізниці повинні дотримуватись низки правил. Мало хто здогадуються, що лише за частину порушень передбачені не лише дрібні штрафи, проте за деякі проступки доведеться сплатити не мало.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на норми Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проїзд в потязі без квитка

Відповідно до статті 135 статтею КУпАП, за відсутність проїзного талона пасажиру доведеться у 2026 році сплатити штраф, який у 10 разів перевищує вартість квитка. Так, якщо посадковий талон вартував 500 гривень, мандрівник має сплатити за порушення правил 5000 гривень.

Пошкодження майна у потязі

Відповідно до статті 110 статтею КУпАП за псування внутрішнього обладнання пасажирських вагонів або пошкодження скла локомотивів і вагонів встановлений штраф у розмірі від 170 до 510 гривень. УЗ має право карати пасажирів за будь-які матеріальні збитки — від псування меблів до розмальованих стін.

Куріння

За куріння у вагонах чи тамбурах приміських поїздів, а також у поїздах місцевого та далекого сполучення поза спеціально відведеними місцями, передбачено штраф від 85 до 340 гривень.

Перевезення багажу

За недотримання умов перевезення небезпечних речовин або правил провезення ручної поклажі пасажирам загрожує попередження або штраф у розмірі 102—170 гривень.

Проте за перевищення встановленої норми ручної поклажі пасажиру доведеться сплатити символічний штраф, який складає 17 гривень.

Небезпечна поведінка у потязі

Штрафи передбачені за самовільний проїзд у вантажних поїздах, посадку або висадку під час руху, пересування на дахах чи підніжках вагонів, а також за безпідставну зупинку поїзда.

За таке порушення пасажирам доведеться сплатити від 119 до 255 гривень. Якщо ж так дії призвели до пошкодження залізничної колії, штраф зросте до 170–510 гривень.

Раніше ми розповідали, що на початку 2026 року Укрзалізниця запустила пробний платний Wi-Fi у флагманському поїзді №95/96 Київ-Рахів. Проте пасажири скаржаться на те, що інтернет в потязі дуже нестабільно працює, через що в дорозі нереально працювати.

Перевізник пояснив, що SpaceX ввела тимчасові обмеження для терміналів Starlink, які рухаються швидше приблизно 75–90 км/год.

Також писали, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе. В компанії повідомили, що в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Куди саме пересадити пасажира, вирішує начальник потяга.

Як водіям зекономити на пальному

Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто. Завдяки їй пасажири можуть спокійно дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи пальне та сили.

Перед поїздкою водію необхідно забронювати собі місце на автовозі, а в день відправлення — в 10 касі київського вокзалу або онлайн.

Вагони-автомобілевози курсують не лише з Києва, а й з Харкова, Одеси, Дніпра, Львова, Ужгорода та зворотно. Водію треба буде заповнити формальні бланки і проплатити послугу — вона залежить від маси авто та відстані маршруту.

Чи потрібно пред'являти ветпаспорт під час купівлі квитків УЗ на тварину

Відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України, під час перевезення домашніх тварин пасажир повинен мати при собі ветеринарний документ (ветеринарний паспорт або довідку), що підтверджує стан здоров’я тварини.

Працівник каси також має право перевірити ветеринарний документ під час оформлення квитка для тварини.