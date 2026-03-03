Чотирилапий уллюбленець мандрує з господарем потягом. Фото: Unsplash, Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

При купівлі квитків на потяг, власникам тварин варто пам’ятати, що для мандрівки з домашніми улюбленцями треба витратити трохи грошей. Зокрема, за правилами Укрзалізниці вони мають купувати окремий квиток для своїх чотирилапих друзів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УЗ у соцмережі Threads.

Чи потрібно пред'являти ветпаспорт під час купівлі квитків УЗ на тварину

Одна з пасажирок поскаржилася на те, що у залізничній касі їй не продали квитки на тварину через те, що в неї не було із собою ветеринарного паспорту на улюбленця. Пасажирка звернула увагу на не те, що для купівлі чотирилапим квитків онлайн, їй не потрібно завантажувати жодних документів.

"Якщо створюються правила для всіх, то вони мають діяти скрізь, а не в рандомний момент з рандомними людьми, бо пані на касі відчула владу і без пояснень відмовляє мені у продажу квитка", — обурилася мандрівниця.

Дівчина додала, що таки придбала квиток для улюбленця, проте при посадці в неї його навіть не перевірили.

В УЗ пояснили, що відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України, під час перевезення домашніх тварин пасажир повинен мати при собі ветеринарний документ (ветеринарний паспорт або довідку), що підтверджує стан здоров’я тварини.

Таким чином, працівник каси має право перевірити в пасажира ветпаспорт під час оформлення квитка для тварини.

Перевізник додав, що під час купівлі квитка онлайн система технічно не перевіряє наявність документів, проте це не скасовую прописану у правилах вимогу і власник має мати при поїздці з чотирилапим ветпаспорт.

