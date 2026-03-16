За что Укрзализныця штрафует пассажиров в марте — 5 причин

Поезд Укразлизныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Путешественники в поезде Укрзализныци должны соблюдать ряд правил. Мало кто догадываются, что только за часть нарушений предусмотрены не только мелкие штрафы, однако за некоторые проступки придется заплатить немало.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Реклама

Читайте также:

Проезд в поезде без билета

В соответствии со статьей 135 статьей КУоАП, за отсутствие проездного талона пассажиру придется в 2026 году оплатить штраф, который в 10 раз превышает стоимость билета. Так, если посадочный талон стоил 500 гривен, путешественник должен заплатить за нарушение правил 5000 гривен.

Повреждение имущества в поезде

В соответствии со статьей 110 статьей КУоАП за порчу внутреннего оборудования пассажирских вагонов или повреждение стекла локомотивов и вагонов установлен штраф в размере от 170 до 510 гривен. УЗ имеет право наказывать пассажиров за любой материальный ущерб — от порчи мебели до разрисованных стен.

Курение

За курение в вагонах или тамбурах пригородных поездов, а также в поездах местного и дальнего сообщения вне специально отведенных мест, предусмотрен штраф от 85 до 340 гривен.

Перевозка багажа

За несоблюдение условий перевозки опасных веществ или правил провоза ручной клади пассажирам грозит предупреждение или штраф в размере 102-170 гривен.

Однако за превышение установленной нормы ручной клади пассажиру придется заплатить символический штраф, который составляет 17 гривен.

Опасное поведение в поезде

Штрафы предусмотрены за самовольный проезд в грузовых поездах, посадку или высадку во время движения, передвижение на крышах или подножках вагонов, а также за безосновательную остановку поезда.

За такое нарушение пассажирам придется заплатить от 119 до 255 гривен. Если же так действия привели к повреждению железнодорожного пути, штраф возрастет до 170-510 гривен.

Как водителям сэкономить на топливе

Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто. Благодаря ей пассажиры могут спокойно добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя топливо и силы.

Перед поездкой водителю необходимо забронировать себе место на автовозе, а в день отправления — в 10 кассе киевского вокзала или онлайн.

Вагоны-автомобилевозы курсируют не только из Киева, но и из Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Ужгорода и обратно. Водителю надо будет заполнить формальные бланки и проплатить услугу — она зависит от массы авто и расстояния маршрута.

Нужно ли предъявлять ветпаспорт при покупке билетов УЗ на животное

В соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины, при перевозке домашних животных пассажир должен иметь при себе ветеринарный документ (ветеринарный паспорт или справку), подтверждающий состояние здоровья животного.

Работник кассы также имеет право проверить ветеринарный документ при оформлении билета для животного.

Ранее мы рассказывали, что в начале 2026 года Укрзализныця запустила пробный платный Wi-Fi во флагманском поезде №95/96 Киев-Рахов. Однако пассажиры жалуются на то, что интернет в поезде очень нестабильно работает, из-за чего в дороге нереально работать.

Перевозчик объяснил, что SpaceX ввела временные ограничения для терминалов Starlink, которые движутся быстрее примерно 75-90 км/ч.

Также писали, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.