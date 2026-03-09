Не працює Wi-Fi в потязі УЗ №95/96 Київ-Рахів — причина

Пасажирка користується інтернетом в потязі Укразалізниці. Фото: Freepik, facebook.com/Ukrzaliznytsia. Колаж: Новини.LIVE

На початку 2026 року Укрзалізниця запустила пробний платний Wi-Fi у флагманському поїзді №95/96 Київ-Рахів. Проте пасажири скаржаться на те, що інтернет дуже нестабільно працює, через що в дорозі нереально працювати. Перевізник пояснив, у чому причина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Нестабільна робота платного Wi-Fi в потягу УЗ

До компанії звернулася пасажирка, яка поцікавилась, чому у потягу дуже погано працює платний інтернет. Доступ до мережі під час однієї поїздки вартує 120 грн без обмеження трафіку на добу.

В компанії пояснили, що SpaceX ввела тимчасові обмеження для терміналів Starlink, які рухаються швидше приблизно 75–90 км/год. При перевищенні швидкості зв'язок є нестабільним.

"Це зроблено як безпековий захід, щоб обмежити використання Starlink на ударних безпілотниках під час війни.Саме тому на транспорті, який рухається швидко, зокрема на поїздах, інтернет може інколи пропадати або не підключатися", — повідомив перевізник.

В компанії додали, що середня швидкість автобусів складає 80 км/год, пасажирських поїздів — до 120-140 км/год, а швидкісних — до 160 км/год.

Саме через швидкість поїздів інтернет може інколи пропадати або не підключатися.

