Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Wizz Air проводить одноденний розпродаж квитків від 14 євро

Wizz Air проводить одноденний розпродаж квитків від 14 євро

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:37
Wizz Air запустив одноденну акцію — на які напрямки та дати поширюється
Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air до Дня закоханих вирішив потішити пасажирів приємними знижками на квитки. Пропозиція є чудовою можливістю відкрити нові міста та країни разом з родиною чи коханими.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Реклама
Читайте також:

Розпродаж Wizz Air

Зазначається, що знижки діють лише за умови бронювання квитків від 2 до 4 пасажирів. Пропозиція не діє на індивідуальні квитки.

Тим, хто хоче скористатися можливістю зекономити — варто поспішати.

Акція діє лише 10 лютого до 23:59 та поширюється на рейси із 17 лютого по 21 травня 2026 року.

Доступні напрямки:

  • Варшава (Польща) — Софія (Болгарія) від 9 євро;
  • Варшава (Польща) — Мілан (Італія) від 14 євро;
  • Краків (Польща) — Верона (Італія) від 17 євро;
  • Бухарест (Румунія) — Мілан (Італія) від 14 євро;
  • Ясси (Румунія) — Венеція (Італія) від 17 євро;
  • Кишинів (Молдова) — Мілан (Італія) від 18 євро;
  • Будапешт (Угорщина) — Берлін (Німеччина) від 26 євро;
  • Братислава (Словаччина) — Палермо (Італія) від 13,5 євро.

Варто врахувати, що в акційну вартість не входить адміністративний збір. Акційні квитки доступні на сайті та в додатку авіаперевізника.

Що ще варто знати українцям

Wizz Air надає додаткову можливість зекономити пасажирам, які часто літають у відпустку на нетривалий термін.

Зокрема, додаткова послуга Wizz Priority дає можливість  забронювати ручну поклажу із більшими розмірами. Так, мандрівники можуть взяти з собою ще одну валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см і важить не більше 10 кг.

Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного напрямку.

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.

Також писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

авіарейси авіаквитки акція Wizz Air літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації