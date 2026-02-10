Wizz Air запустив одноденну акцію — на які напрямки та дати поширюється

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air до Дня закоханих вирішив потішити пасажирів приємними знижками на квитки. Пропозиція є чудовою можливістю відкрити нові міста та країни разом з родиною чи коханими.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Розпродаж Wizz Air

Зазначається, що знижки діють лише за умови бронювання квитків від 2 до 4 пасажирів. Пропозиція не діє на індивідуальні квитки.

Тим, хто хоче скористатися можливістю зекономити — варто поспішати.

Акція діє лише 10 лютого до 23:59 та поширюється на рейси із 17 лютого по 21 травня 2026 року.

Доступні напрямки:

Варшава (Польща) — Софія (Болгарія) від 9 євро;

Варшава (Польща) — Мілан (Італія) від 14 євро;

Краків (Польща) — Верона (Італія) від 17 євро;

Бухарест (Румунія) — Мілан (Італія) від 14 євро;

Ясси (Румунія) — Венеція (Італія) від 17 євро;

Кишинів (Молдова) — Мілан (Італія) від 18 євро;

Будапешт (Угорщина) — Берлін (Німеччина) від 26 євро;

Братислава (Словаччина) — Палермо (Італія) від 13,5 євро.

Варто врахувати, що в акційну вартість не входить адміністративний збір. Акційні квитки доступні на сайті та в додатку авіаперевізника.

Що ще варто знати українцям

Wizz Air надає додаткову можливість зекономити пасажирам, які часто літають у відпустку на нетривалий термін.

Зокрема, додаткова послуга Wizz Priority дає можливість забронювати ручну поклажу із більшими розмірами. Так, мандрівники можуть взяти з собою ще одну валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см і важить не більше 10 кг.

Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного напрямку.

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.

Також писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.