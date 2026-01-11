Відео
Як взяти на борт Wizz Air більше речей — корисна послуга

Як взяти на борт Wizz Air більше речей — корисна послуга

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 10:12
Wizz Priority — переваги для пасажирів та ціна у 2026 році
Літак лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air пропонує вигідні ціни на квитки, проте лоукостер надає додаткову можливість зекономити пасажирам, які часто літають у відпустку на нетривалий термін. Зокрема, мандрівники можуть придбати послугу Wizz Priority.

Про це йдеться на офіційній сторінці авіаперевізника.

Читайте також:

Переваги Wizz Priority

Лоукостер дозволяє пасажирам безплатно взяти із собою з собою сумку чи валізу розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою не більше 10 кг. Wizz Priority також дає можливість  забронювати ручну поклажу із більшими розмірами.

Так, крім стандартної ручної поклажі, мандрівники можуть брати з собою ще одну валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см і важить не більше 10 кг.

Послуга Wizz Priority ідеально підійде тим пасажирам, які планують нетривалу подорож. Їм не доведеться додатково платити за багаж, який іноді обходиться в рази дорожче за квиток.

Мандрівникам варто пам'ятати, що Wizz Priority варто купувати під час бронювання квитка, адже вона надається із врахуванням місця в літаку.

Окрім багажу, Wizz Priority надає ряд інших переваг. Так, пасажири, які оплатили дану послугу, можуть обирати місця в літаку без доплат та швидше проходити посадку на літак. Зокрема, для них  було створено окрему чергу — їх першими пускають на рейс. Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного напрямку.

Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
