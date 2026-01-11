Wizz Priority — переваги для пасажирів та ціна у 2026 році

Літак лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air пропонує вигідні ціни на квитки, проте лоукостер надає додаткову можливість зекономити пасажирам, які часто літають у відпустку на нетривалий термін. Зокрема, мандрівники можуть придбати послугу Wizz Priority.

Про це йдеться на офіційній сторінці авіаперевізника.

Переваги Wizz Priority

Лоукостер дозволяє пасажирам безплатно взяти із собою з собою сумку чи валізу розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою не більше 10 кг. Wizz Priority також дає можливість забронювати ручну поклажу із більшими розмірами.

Так, крім стандартної ручної поклажі, мандрівники можуть брати з собою ще одну валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см і важить не більше 10 кг.

Послуга Wizz Priority ідеально підійде тим пасажирам, які планують нетривалу подорож. Їм не доведеться додатково платити за багаж, який іноді обходиться в рази дорожче за квиток.

Мандрівникам варто пам'ятати, що Wizz Priority варто купувати під час бронювання квитка, адже вона надається із врахуванням місця в літаку.

Окрім багажу, Wizz Priority надає ряд інших переваг. Так, пасажири, які оплатили дану послугу, можуть обирати місця в літаку без доплат та швидше проходити посадку на літак. Зокрема, для них було створено окрему чергу — їх першими пускають на рейс. Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного напрямку.

